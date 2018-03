Kaut třemi góly posunul Pardubice k šestému místu. Super zápas, libuje si

„O mě nejde, především jsem rád za ty tři body, protože jsme koukali na tabulku a týmy pod námi vyhrály, takže pro nás to je velmi důležitá výhra a v neděli se porveme o tu šestku,“ řekl Kaut.

Třinec vám ale výhru nijak nekomplikoval, že?

Hodně jsme jezdili do brejků. Sám jsem měl dva nájezdy. Ale odehráli jsme super zápas, jak dopředu tak dozadu. Zaslouženě jsme vyhráli.

Čím to bylo, že jste měli na ledě tolik prostoru?

To nevím. Sám jsem byl překvapený, že jsme jezdili pořád do přečíslení. Přišlo mi, že se Třinec hrozně propadal a my hráli na brejky. Jsou to pro nás hodně cenné body.

Tři góly jste dal, ale měl jste další nejméně dvě vyložené šance. Proč vám úniky nevyšly, byť jste jednou trefil i tyč?

Na tom musím ještě zapracovat, jak to mám říct... Důležité je, že jsme vyhráli.

Řešil jste své šance raději střelami, když vám nájezdy nevycházely?

Nemyslím si, že bych to udělal nějak špatně. Při tom prvním nájezdu stačilo dát puk nahoru, ale sjel mi. Při druhém jsem trefil tyčku a pak jsem vystřelil. Možná jsem měl střílet i předtím a dal bych i více gólů. Ale to je úplně jedno.

Pardubických fandů přijelo hodně. Přiletěla od nich na led i nějaká kšiltovka po tom vašem hattricku?

Ano přilétla, ale hlavně tam hodil jednu Milan Klouček ze střídačky (směje se). Mám ji schovanou i s pukem za první extraligový hattrick.

S Třincem jste bodovali v každém zápase této sezony. Sedí vám jejich hra?

Nám se proti týmům nahoře hraje lépe. Nevím, čím to je, ale osobně to tak cítím. Nevím, jak kluci.

Pokud udržíte šesté místo, můžete ve čtvrtfinále narazit právě na Třinec. Vyhovovalo by vám to?

V play off je to úplně jedno. Tam může porazit kdokoliv kohokoliv. Uvidíme, koho budeme mít.

Před Vánocemi jste byli u dna tabulky a nyní saháte po přímém postupu do čtvrtfinále. Co tomu říkáte?

Je to lepší pocit než po těch předešlých dvou sezónách, kdy jsme se motali dole. Moc jsem tomu ještě o těch Vánocích nevěřil, ale týmový duch v kabině funguje. Pořád jsme tomu věřili a jsme tam, kde jsme chtěli být.