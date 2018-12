Táta mi řekl: Moc nemysli a hraj! vyprávěl Kevin Klíma po premiéře

Útočníkův otec Petr Klíma má dva tituly s Jihlavou a v osmdesátých a devadesátých letech minulého století válel v NHL za Detroit, Edmonton a Tampu Bay. „Hokej byl podobný tomu, co znám ze Severní Ameriky,“ řekl jednadvacetiletý útočník, jenž hrával v zámoří nižší soutěže. „Tady se trochu více bruslí a hokej je techničtější. Ale dobré to bylo.“

Kde se utkání zlomilo?

Měli jsme šance, ale nedali je. Hráli jsme i přesilovky, jenže se nám nedařilo zakončit.

I vy jste měl několik šancí. Co chybělo, abyste se trefil?

Hlavně štěstí. Potřebuju ho více.

Ve druhé třetině jste dostali tři góly, z toho dva během 41 vteřin. Tam jste zápas ztratili?

Po našem faulu jsme hráli pět minut v oslabení (Flemming po zákroku na Douderu, který má v obličeji 17 stehů, dostal trest na pět minut a do konce utkání – pozn. red.). Z toho jsme byli skoro dvě minuty ve třech proti pěti. Ano, tak se utkání zlomilo.

Třinec je lídr soutěže. Byla vaše premiéra o to těžší?

V Evropě jsem nikdy nehrál, tak jsem nevěděl, co mám od toho čekat. Proto jsem ani nebral, že jsou první.

Hned jste nastoupil v prvním útoku. Byla to pro vás výzva?

Dostal jsem tady velkou příležitost, což je dobré.

S jakým cílem jste přišel do Evropy?

Hlavně trénovat a makat na sobě. Na výsledky se moc koukat nechci.

Táta se na vás byl v Třinci podívat?

Nebyl.

Váš otec s trenérem Růžičkou hrával. Víte to?

Vím, ale jestli se spolu o mě bavili, to netuším.

Táta vám nějaké rady dával, jak hrát extraligu?

To ne, jen mi řekl, ať hraju, jak umím. To je všechno. Řekl: Moc nemysli a prostě hraj.

On byl střelec? Co vy?

Více bruslím s pukem než on. A také více nahrávám.