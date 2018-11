Góly i bitka. Chci se tady ukázat, plánuje syn legendárního Klímy

Tedy správně Klima, vždyť je rodákem z USA. S dvojčetem Kellym přišel na svět v Tampě, kde jeho slavný táta Petr působil. „Kelly je bohužel dlouhodobě zraněný, takže zůstal v Americe.“

I tak tři z rodu Klímů teď působí v Kadani. Petr Klíma, vítěz Stanleyova poháru s Edmontonem 1990, coby trenér, nově jeho syn Kevin Klima a od začátku sezony jeho synovec Lukáš Klíma; pikantní je, že i Lukáš je z dvojčat, bratr Tomáš hraje v Košicích.

„Bratrance jsem pravidelně vídal v létě v Kadani, kam jsme jezdili my z Ameriky a oni ze Slovenska,“ líčí rodinná pouta útočník Kevin Klima, který díky tomu umí česky. Tíhu legendárního příjmení necítí: „Nemyslím na to. Jsem hráč jako každý jiný. A že mě trénuje táta? Nic zvláštního.“

Loni zářil v juniorské QMJHL za Chicoutimi: 74 zápasů, 94 bodů. V létě ho vytáhla Arizona na tři zápasy do kempu pro NHL. „Těžké, ale dobrá zkušenost pro mě. Hodně mi to dalo. Hráči se tam soustředí na 150 procent, okoukal jsem jejich nahrávky, kde se pohybují na ledě, jak se připravují na trénink a zápas.“

Letošní sezonu odstartoval v Tucsonu (AHL) a Norfolku (ECHL), pak překvapil přesunem do Kadaně. „Já sám se rozhodl, ne táta,“ tvrdí 21letý mladík. „Chci se tu vypracovat, ukázat. Jsem two way forward, takže umím útočit i bránit. A myslím, že jsem rychlý a technický,“ popsal se.

Debutoval v Ústí, pak sestřelil Třebíč dvěma góly a asistencí, ve středu v Litoměřicích při prohře 0:3 zaujal boxerskou vložkou s domácím Marcelem, jenž ho při pěstní výměně svlékl z dresu. Co z repertoáru ukáže Klima zítra doma proti Frýdku?