Hokejisté Petrohradu porazili CSKA a v semifinále KHL se ujali vedení

Petrohrad vstoupil do série domácí porážkou v prodloužení, ale další dvě utkání vyhrál. Ve finále Východní konference vede Kazaň nad Čeljabinskem 2:0, v úterním třetím duelu by se mohl do sestavy Ak Barsu po zranění vrátit nejproduktivnější český hráč v play off Jiří Sekáč.

KHL, semifinále play off

Západní konference - 3. zápas:

CSKA Moskva - Petrohrad 2:5, stav série 1:2

Německá liga, semifinále play off

3. zápasy:

Eisbären Berlín - Norimberk 4:3 v prodl., stav série 2:1

18:30 Mnichov - Mannheim

EBEL liga, semifinále play off

5. zápasy:

Vídeň - Bolzano 1:2, konečný stav série 1:4

Salcburk - Linec 4:3 v prodl., stav série 3:2

Slovenská liga, semifinále play off

3. zápas:

Banská Bystrica - Nitra 6:3 (za hosty Rýgl 0+2), stav série 3:0

Švédská liga

Semifinále play off - 1. zápas:

Växjö - Malmö 3:2

Baráž - 5. zápas:

Karlskrona - Timra 1:3, stav série 3:2