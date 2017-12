Pojď do uličky, dáme si kafe. Jordán vypráví, jak se létá v KHL

Po mnohahodinovém přeletu, při kterém Francouz, Kovář nebo Mozík urazili přes tři tisíce kilometrů, jim chce kouč Jandač dopřát oddech. Pokud to situace dovolí, dnes od 18.30 proti Finům budou odpočívat.

Jindy však takový luxus trenéři nemají. O úspěších rozhoduje i to, jak se hokejisté (nejen) v rozlehlé KHL dokážou vypořádat s únavou, úmorným cestováním a časovými posuny. „V letadle strávíme velkou část sezony,“ prohodí reprezentant Michal Jordán.

Česko - Finsko Sledujte duel od 18.30 hodin podrobně.

V hokejovém kočování je zběhlý, od léta hraje sedmadvacetiletý obránce za Chabarovsk, který leží nedaleko Japonského moře. Jen na reprezentační sraz musel o víkendu s českými spoluhráči Kolářem a Zohornou překonat devět časových pásem a téměř osm tisíc kilometrů. „Devítihodinový let je fakt znát,“ vydechne Jordán.

Hokejisté se běžně při tripech zabaví u mobilů, tabletů, počítačů. Sledují filmy nebo seriály, čtou si. Jordán zná i další vychytávky: „Honza Kolář mi dal malou radu. Všechno odložit a v danou chvíli dělat jedinou věc.“

Když nastoupíte do letadla, klábosíte. Když vám donesou jídlo, jíte. „Když letíme do Moskvy nebo do Evropy, je důležité vydržet do jedenácti hodin do večera a udělat cokoliv, abyste neusnuli,“ vysvětluje Jordán. „Klidně si stoupneme do uličky a dvě tři hodiny kecáme, popíjíme kávu,“ líčí český zadák. „A když se vracíme do Chabarovsku, snažíme se aspoň chvíli držet moskevského času.“

Michal Jordán Čísla a zajímavosti 80 tisíc kilometrů nalétá Michal Jordán s Chabarovskem v základní části KHL

nalétá Michal Jordán s Chabarovskem v základní části KHL 33 utkání v této sezoně KHL zvládl sedmadvacetiletý bek, má pět bodů (1+4).

v této sezoně KHL zvládl sedmadvacetiletý bek, má pět bodů (1+4). 64 dnů zbývá českým hokejistům do startu olympijského turnaje v Pchjongčchangu.

Hráči Amuru za základní část KHL nalétají okolo 80 tisíc kilometrů, což je stejná vzdálenost, jako kdyby dvakrát nad rovníkem obkroužili zeměkouli. „A letos to ještě dobře vyšlo, loni kluci nalétali asi 140 tisíc kilometrů,“ porovnává Jordán, jenž se s Chabarovskem pohybuje těsně za hranou play-off. „Po horším začátku je to moc fajn. Dostávám hodně prostoru a hokej mě baví,“ libuje si někdejší bek Caroliny nebo Kazaně.

A výkony mu vynesly reprezentační pozvánku. Do Prahy se přijel - jak v žertu říká - ohřát a opálit, neboť v šestisettisícovém městě na Dálném východě aktuálně klesá teplota i k minus 20. Především ale Jordán chce ukázat trenéru Jandačovi, že s ním může počítat i na olympijský turnaj do Jižní Koreje. „Manželka se tam byla nedávno podívat. Byla v Soulu a říkala mi, že je to tam krásné,“ přibližuje zlínský rodák.

On by se do Koreje v polovině února také rád podíval. Jako člen českého výběru. „Nepřemýšlím nad tím, ale chci se o to poprat,“ vzkazuje.