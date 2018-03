Francouz nedochytal osmifinálový zápas KHL po střetu s Nestrašilem

Francouz před svým odchodem do kabin inkasoval ve 13. minutě od Andreje Sergejeva, u jehož gólové střely asistoval český útočník Robin Hanzl. O čtyři minuty později tísněný Nestrašil po ztrátě stability do Francouze vrazil a česká reprezentační jednička musela do kabin.

Jeho náhradník Vasilj Děmčenko pak dostal dvě branky, a i když Traktor snížil, vyrovnat nedokázal. Nižněkamsk tak odvrátil první mečbol soupeře a po třech porážkách si vynutil prodloužení série. Další dva čeští brankáři v play off KHL odchytali celé zápasy. Jakub Kovář podpořil 28 zákroky vítězství Jekatěrinburgu 2:1 v Magnitogorsku, díky němuž Avtomobilist srovnal stav série na 2:2. Stejné skóre je v souboji Omsku s Ufou, jež dnes na ledě Avangardu vyhrála 4:2. Brankář Omsku Dominik Furch inkasoval čtyřikrát z 32 střel.

Jedna výhra od postupu do čtvrtfinále dělí Kazaň, která zvítězila 3:1 v Chabarovsku a stejným skóre vede. Ak Bars vstřelili všechny góly v přesilových hrách, na druhé a třetí brance se podílel asistencemi český útočník Jiří Sekáč.

Na rozdíl od vyrovnaného Východu je jasno už o třech semifinalistech Západní konference. Po středečním postupu Jaroslavle dnes zvládly své série s Čerepovcem a Spartakem Moskva v nejkratším možném termínu s výsledkem 4:0 dva nejlepší týmy základní části Petrohrad a CSKA Moskva.

Osmifinále play off Kontinentální hokejové ligy

Východní konference - 4. zápasy

Chabarovsk - Kazaň 1:3 (Sekáč 0+2), stav série 1:3

Omsk - Ufa 2:4, stav série 2:2

Magnitogorsk - Jekatěrinburg 1:2, stav série 2:2

Nižněkamsk - Čeljabinsk 3:2 (za domácí Hanzl 0+1), stav série 1:3

Západní konference - 4. zápasy

Čerepovec - Petrohrad 0:2, konečný stav série 0:4

Spartak Moskva - CSKA Moskva 0:1, konečný stav série 0:4

Finská liga

Hämeenlinna - Kärpät Oulu 4:0

Ilves Tampere - Sport Vaasa 5:1

Jukurit Mikkeli - Tappara Tampere 3:4 v prodl.

Jyväskylä - Ässät Pori 4:2

KalPa Kuopio - Lukko Rauma 5:0

Pelicans Lahti - Kouvola 3:1 (za domácí Šulák 0+1)

TPS Turku - IFK Helsinky 2:3 v prodl.

Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Kärpät Oulu 59 32 8 8 11 193:134 120 2. TPS Turku 60 30 7 8 15 187:147 112 3. Tappara Tampere 59 24 14 7 14 161:127 107 4. Jyväskylä 59 31 4 4 20 182:144 105 5. IFK Helsinky 59 26 8 9 16 162:124 103 6. KalPa Kuopio 59 26 7 7 19 144:134 99 7. SaiPa Lappeenranta 59 21 11 7 20 152:161 92 8. Lukko Rauma 59 21 8 6 24 140:137 85 9. Ässät Pori 59 22 7 5 25 159:176 85 10. Pelicans Lahti 59 20 7 9 23 162:171 83 11. Hämeenlinna 59 20 7 4 28 142:153 78 12. Ilves Tampere 59 20 5 8 26 157:189 78 13. Jukurit Mikkeli 59 16 4 9 30 131:169 65 14. Kouvola 59 14 5 10 30 141:193 62 15. Sport Vaasa 59 11 7 8 33 149:203 55

Švédská liga 53. kolo

Brynäs - Linköping 1:5

Djurgaarden - HV 71 5:2

Karlskrona - Frölunda 3:5

Lulea - Skelleftea 0:1

Mora - Örebro 0:3

Rögle - Färjestad 3:2 v prodl.

Växjö - Malmö 6:3