Francouz vychytal Čeljabinsku postup do semifinále Kontinentální ligy

Hokej

Zvětšit fotografii Pavel Francouz v brance Čeljabinsku. | foto: Profimedia.cz

dnes 19:00

Reprezentační brankář Pavel Francouz vychytal hokejistům Čeljabinsku postup do semifinále play off Kontinentální ligy. Traktor i zásluhou 35 zákrokům českého gólmana vyhrál rozhodující sedmé utkání čtvrtfinálové série na ledě Ufy 2:1 a po výsledku 4:3 na zápasy prošel do finále Východní konference. V něm narazí na Kazaň, druhou semifinálovou dvojici tvoří Petrohrad a CSKA Moskva.

Čeljabinsku se v sérii podařil obrat ze stavu 2:3 na zápasy. V nedělním šestém utkání se Francouz po dvou duelech vrátil do branky a vychytal výhru 7:1, dnes opět inkasoval jen jednou a mohl se spoluhráči slavit postup. Traktor je mezi nejlepšími čtyřmi týmy KHL poprvé od roku 2013, kdy neúspěšně bojoval o Gagarinův pohár s Dynamem Moskva. Autory dnešních tří branek byli všichni tři švédští hokejisté, které mají oba týmy na soupisce. Jako první inkasoval Francouz, jehož ve 13. minutě po individuální akci překonal Linus Omark. Ještě do přestávky ale vyrovnal hostující Richard Gynge a vítězný gól vstřelil dvě minuty před koncem druhé části po dokonale sehrané přesilovkové kombinaci Linus Videll. V závěrečné třetině Francouz své spoluhráče několikrát podržel, při závěrečné power play Ufy ho zachránila i tyč. Salavat Julajev přitom Čeljabinsk přestřílel výrazně 36:22. Finálová série Východu mezi Čeljabinskem a Kazaní, v jejímž dresu v play off září český útočník Jiří Sekáč, začne v pátek na ledě týmu Ak Bars. O den dříve se v Petrohradu odehraje první duel mezi bývalými armádními kluby, domácím SKA a CSKA Moskva. Čtvrtfinále play off Kontinentální hokejové ligy Východní konference - 7. zápas: Ufa - Čeljabinsk 1:2, konečný stav série 3:4. Semifinálové dvojice: CSKA Moskva - Petrohrad, Čeljabinsk - Kazaň.

Autoři: ČTK , iDNES.cz