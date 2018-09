Prvním českým střelcem v KHL je Hanzl, Spartaku pomohl k výhře

Sestavy:

I. Ježov (26. An. Makarov) – Bryncev, Ogurcov, Polášek, An. Sergejev, Šaripzjanov (A), Volgin, Fatkullin, Semjonov – E. Galimov (C), P. Kulikov, Šafigullin (A) – Ruohomaa, Jo. Nättinen, Puustinen – Zdunov, Šiksatdarov, Jakimov – Chajrullin, Arkalov, Bikmullin.

Sestavy:

H. Karlsson (Kudrjavcev) – M. Semjonov (A), Dallman (A), Makljukov, Dietz, Orechov, Blacker, Polochov (C), Lipin – Bochenski, Valk, A. Petersson – R. Starčenko, Cormier, Frattin – Akolzin, Grenc, Michajlis – Ševčenko, Sagadejev, Asetov.