Sekáč nasměroval Kazaň k vydřené výhře nad outsiderem

Na branku Kanaďana Roba Klinkhammera z úvodu třetí třetiny už ale hosté nedokázali odpovědět a po deseti utkáních stále čekají na první bod v soutěži.

V dresu Chabarovsku se poprvé v sezoně gólově prosadili útočník Tomáš Filippi a obránce Jan Kolář, na vítězství na ledě Omsku to ale nestačilo. Favorizovaní domácí vyhráli 4:3 v prodloužení, rozhodující gól dal českému brankáři Liboru Kašíkovi Sergej Širokov 50 sekund před koncem nastavení. Byla to 57. střela Avangardu proti 21 pokusům soupeře.

Filippi se trefil poprvé po návratu do KHL. V minulé sezoně předčasně skončil v Magnitogorsku kvůli problémům se zády a závěr ročníku odehrál v Liberci. Skóroval už ve 3. minutě z brejku, do kterého ho vyslal Tomáš Zohorna. Kolář ve druhé třetině vrátil hostům dvougólový náskok, přesto to Amuru stačilo jen na bod.

Tarasovova divize KLUB Z V VP PP P S B 1. Jaroslavl 9 6 0 0 3 25:16 12 2. CSKA Moskva 9 5 1 0 3 22:13 12 3. Viťaz Čechov 10 4 0 0 6 25:29 8 4. HK Soči 9 2 1 2 4 20:25 8 5. Slovan Bratislava 10 3 0 2 5 23:35 8 6. Dinamo Minsk 9 3 0 0 6 16:22 6

Bobrovova divize KLUB Z V VP PP P S B 1. Jokerit Helsinky 9 7 0 1 1 37:17 15 2. Petrohrad 9 6 1 0 2 30:14 14 3. Dinamo Riga 9 4 1 1 3 22:19 11 4. Spartak Moskva 9 5 0 0 4 26:19 10 5. Čerepovec 10 3 1 1 5 18:30 9 6. Dynamo Moskva 10 3 0 2 5 25:32 8

Černyševova divize KLUB Z V VP PP P S B 1. Omsk 10 6 3 0 1 34:15 18 2. Ufa 10 5 2 1 2 38:26 15 3. Barys Astana 9 2 2 3 2 35:33 11 4. Kunlun Red Star 9 2 1 1 5 17:26 7 5. Chabarovsk 9 3 0 1 5 16:27 7 6. Vladivostok 9 1 1 2 5 20:28 6 7. Novosibirsk 10 0 0 0 10 15:37 0

Charlamovova divize KLUB Z V VP PP P S B 1. Jekatěrinburg 9 8 1 0 0 32:11 18 2. Kazaň 10 5 1 2 2 28:29 14 3. Nižnij Novgorod 9 5 1 0 3 29:27 12 4. Magnitogorsk 10 4 1 0 5 25:22 10 5. Nižněkamsk 9 3 1 0 5 18:24 8 6. Čeljabinsk 9 2 1 1 5 16:36 7

Dynamo Moskva : Barys Astana 2:3P (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1) Góly:

36:21 I. Nikulin (Mozer, Zackrisson)

46:30 Hietanen (Koivisto) Góly:

22:44 Frattin (Michajlis, A. Petersson)

52:51 Dallman (Bochenski, Frattin)

63:31 Frattin (Michajlis) Sestavy:

Bočarov (Jerjomenko) – Koivisto, Hietanen, Volkov, I. Nikulin (C), J. Zajcev, D. Višněvskij, Pribylskij, Menšikov – Kagarlickij, Šipačov (A), Afinogenov (A) – Brjukvin, Zackrisson, Petunin – Pankratov, Mozer, Indrašis – Mojsejev, Jefremov, Sidljarov. Sestavy:

H. Karlsson (Kudrjavcev) – Dallman (A), Blacker, Dietz, Makljukov, Lipin, Klimontov, Polochov – Michajlis, Frattin, Bochenski (C) – A. Petersson, Cormier, R. Starčenko – Ševčenko, Grenc, Akolzin – Asetov, Sagadejev, Jevdokimov. Rozhodčí: Akuzovskij, Oskirko – Biťjukov, Andrejev Počet diváků: 2 763

Neftěchimik Nižněkamsk : Red Star Kunlun 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Góly:

Góly:

12:22 Savinainen (V. Lajunen, Fontaine)

54:47 Jüe Sestavy:

I. Ježov (Korotajev) – An. Sergejev, Polášek, Ogurcov, Bryncev, Šaripzjanov, Volgin, Semjonov – Puustinen, Ruohomaa, Jo. Nättinen – E. Galimov, Nestrašil, Chajrullin – Šafigullin, Jakimov, Bikmullin – Zdunov, P. Kulikov, Arkalov – Porjadin. Sestavy:

Lazušin (Nalimov) – V. Lajunen, Gragnani, Vitásek, Kundrátek, Bartley, Jüe – Mertl, Palola, Lundh – Latta, Yip, Beck – Fontaine, Savinainen, Sundström – Nicholls, Kane, Tičar. Rozhodčí: Bělov, Fraňo – Ivanov, Černyšev Počet diváků: 2628

Avangard Omsk : Amur Chabarovsk 4:3P (1:2, 1:1, 1:0 - 1:0) Góly:

16:02 I. Michejev (Širokov)

39:59 Franson (I. Michejev, J. Medveděv)

46:05 Zernov (J. Medveděv)

64:10 Širokov (Zernov) Góly:

02:47 Filippi (T. Zohorna)

14:30 Ruděnkov (Turbin)

31:34 J. Kolář (Železkov, Ruděnkov) Sestavy:

Bobkov (15. Murygin) – Pokka, J. Medveděv (C), Čudinov, Jemelin, Franson, Martynov, Bondarev – I. Michejev (A), Zernov, Širokov (A) – K. Petrov, K. Semjonov, Versteeg – A. Galimov, Fisenko, Košelev – Manukjan, Desharnais, Talbot – Jaremčuk. Sestavy:

Kašík (Alikin) – Kuzmin, J. Kolář (C), Korjagin, D. Vorobjov (A), Turbin, Aťušov – T. Zohorna, Pjanov, Filippi – Potěchin, Vj. Ušenin (A), Gorškov – Ruděnkov, Železkov, Berestennikov – Gizdatullin, A. Kuzněcov, Golubev. Rozhodčí: Odins E. (Lat), Lavrentyev A. (Rus)

Ak Bars Kazaň : HK Sibir Novosibirsk 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Góly:

03:13 Sekáč (Lander, Azevedo)

27:36 A. Potapov (Lukojanov)

42:57 Klinkhammer (Azevedo) Góly:

06:31 Bertrand (Morozov)

32:29 Romancev Sestavy:

Podjapolskij (Šaryčenkov) – Markov (C), Jarullin, Batyršin, Abrosimov, Postma, Pedan, Judin – Azevedo (A), Lander, Sekáč – Galijev, Tkačov, M. Gluchov – A. Potapov (A), A. Michejev, Lukojanov – Kara, Malychin, Klinkhammer. Sestavy:

Krasikov (D. Taylor) – Savčenko, Naumov, Piganovič (A), Vorobej, K. Alexejev (C), Morozov, Ignatovič – Lisin, Šarov, Bertrand – Dugin, Sajustov, Michajlov – Pešechonov, J. Bodrov, A. Jakovlev – Pervušin, Romancev, Šaškov – Kazakov. Rozhodčí: Kulakov, Ravodin – Viljugin, Šaljanin Počet diváků: 6119