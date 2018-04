Hokejový útočník Sekáč si podle KHL už v sezoně za Kazaň nezahraje

Pětadvacetiletý Sekáč utrpěl neupřesněné zranění 23. března v pátém utkání čtvrtfinále play off proti Magnitogorsku, v němž pomohl Kazani gólem k vítězství a postupu po výhře 4:1 na zápasy.

V úvodních dvou domácích duelech ve finále Východu s Čeljabinskem se kladenský rodák neobjevil, ale Kazaň v pondělí oznámila, že útočná opora s týmem cestuje ke dvěma duelům na ledě Traktoru.

Sekáč byl až do svého zranění členem elitní útočné řady Ak Bars s Kanaďanem Justinem Azevedem a Švédem Antonem Landerem. Účastník olympijských her v Pchjongčchangu ve dvanácti odehraných zápasech play off vstřelil čtyři góly a připsal si osm asistencí.

Kazaň i bez svého druhého nejproduktivnějšího hráče oba domácí zápasy s Traktorem vyhrála a sérii může ukončit už v Čeljabinsku. Třetí utkání se hraje dnes, čtvrté je na programu ve čtvrtek.