Brankář Furch podle ruských médií změní dres. Míří z Omsku do Čerepovce

Osmadvacetiletý gólman působí v KHL od roku 2015, kdy přišel do Omsku z pražské Slavie a stal se oporou Avangardu. V předchozích dvou sezonách pomohl Avangardu postoupit do čtvrtfinále play off, v tomto ročníku sibiřský tým ztroskotal již v osmifinále v sedmém utkání na Ufě.

Čerepovec byl podle bodového zisku nejhorším týmem, který letos postoupil do play off. V sérii prvního kola proti obhájci titulu Petrohradu neuhrál ani jeden zápas.