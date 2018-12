Nejnižší návštěva v KHL: Slovan Bratislava už opouštějí i fanoušci

Už několik sezon je trápí finanční problémy, dluží mnoha hráčům, vedení soutěže jim kvůli tomu zatrhlo přestupy. Na ledě nezáří, patří k (nej)horším týmům KHL. A do toho všeho teď přišla poslední zkáza: od Slovanu se odvrací to poslední, o co se mohl opřít - fanoušci.

Naposledy si v Bratislavě našlo cestu na stadion pouze 4 870 diváků. To na první pohled není málo, pravda je však taková, že šlo o nejnižší návštěvu za celou dobu, co slovenský tým nastupuje v KHL.

Úbytek je trendem, ač tentokrát šlo také o jistou formu prostestu proti tomu, jakým směrem se klub ubírá. Lidé mají obavu, že se učinkování Slovanu v ruské soutěži chýlí ke konci nejen kvůli špatným výsledkům (tým prohrál osm zápasů v řadě), ale hlavně kvůli neudržitelné ekonomické situaci, protože vedení lepí jeden dluh druhým.

Bojkot ohlásili ti nejvěrnější už s předstihem na sociálních sítích a dočkal se poměrně velkého ohlasu. Podle všeho nemusí jít o výjimku. Lidé jsou opravdu naštvaní.

Zástupci kotle ostatně na facebooku napsali: „Nevylučujeme, že jsme nefandili naposledy. Můžeme zůstat neaktivní i v dalších duelech, nevytáhneme bubny ani vlajky, lídři nebudou na svých místech a v případě výhry nebude následovat děkovačka. Bude ticho. Počítejte s tím, že v okolí našeho sektoru bude hodně prázdných míst.“

Fandové se mimo to pustili do otevřené kritiky vedení a funkcionářů: „Tak páni, užijte si dnešní ticho z vaší VIPky. Před bouřkou přichází to největší.“

Smutným faktem je, že Slovanu tato akce nepomůže, je jen demonstrací nespokojenosti, zklamání a odevzdanosti z vývoje. Je zřejmé, že historická kapitola s názvem KHL se blíží ke konci. Přijde už po této sezoně, nebo klub svou klinickou smrt ještě jednou oddálí?