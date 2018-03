Bratislavský komparz. Slovanu to v KHL neklape, má roli otloukánka

„Jen kdyby takových zápasů bylo aspoň pětadvacet nebo třicet, byli bychom všichni o hodně spokojenější,“ posteskl si obránce Michal Sersen deníku SME.

Slepování kádru na poslední chvíli, opakované finanční problémy nebo vyhazov českého kouče Miloše Říhy.

To je jen pár příčin, proč Slovanu opět zůstal jen úděl komparzisty. V rozlehlé kontinentální soutěži byste našli jen tři týmy, které v základní části nastřádaly méně bodů. Naděje na play off ztratil slovenský klub už zkraje nového roku.

Slovan ze šesti sezon v KHL jen dvakrát pronikl do play off, kde vždy pohořel 0:4 na zápasy. Letošní zisk 58 bodů v 56 duelech je nejhorším bratislavským počinem v mezinárodní lize.

I to přiživí na Slovensku diskusi, kterou loni rozpoutal šéf slovenské extraligy Richard Lintner: má cenu, aby Slovan ze sebe v KHL dělal otloukánka?

„Pro slovenský hokej by bylo lepší, kdyby se vrátil do extraligy,“ nabízí svůj pohled hokejový expert Marek Sýkora. „V Bratislavě to není koncepčně dělané. Klub najímá hráče, jak se jim to hodí, něco se jim slíbí a nedodrží to. Pokud se tam nezmění vedení, je to projekt na nic. Ale hodnotím to na dálku,“ dodává někdejší kouč, který v KHL vedl Jekatěrinburg a Minsk.

V Bratislavě se téma odchodu z majestátní ligy teprve bude řešit, nicméně vedení KHL se Slovanem počítá i v následujícím ročníku. „Nevím, co bude dál. Na to jsou v klubu kompetentní lidé,“ pověděl Sersen. „Hrát tuhle soutěž je velmi náročné, ale podle mě by měl Slovan zůstat, jen potřebuje lepší kádr.“

Slovákům v play off zůstali pouze dva vyslanci - brankář Hudáček a bek Čajkovský. Ve hře o Gagarinův pohár naopak setrvala hned patnáctka Čechů. Naopak dovolená může Vojtěchu Mozíkovi, Romanu Horákovi nebo Ondřeji Vitáskovi „narušit“ přípravný čas před mistrovstvím světa.

První várka reprezentantů se sejde až poslední březnový týden. „Než se lopotit na ledě, to bych na týden raději odjel s manželkou a potom se začal chystat na suchu,“ doporučuje Sýkora. „Hráči se s někým poradí, jaký si udělat program, aby měsíc smysluplně zaplnili.“

Čas si mohou krátit i sledováním závěrečných bojů v KHL, které se řešily dokonce ve vesmíru. Jako připomínku desátého výročí vzniku kontinentální ligy ruští kosmonauti Anton Škaplerov a Alexandr Misurkin vzali na oběžnou dráhu puk a miniaturní verzi vítězné trofeje. Škaplerov z Mezinárodní vesmírné stanice vzkázal: „O pohár si zahraje CSKA Moskva a Kazaň.“

Uvidí se zhruba za měsíc.