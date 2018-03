Slovan Bratislava zůstal mezi účastníky KHL, dva ruské kluby končí

Představitelé KHL plán zúžit soutěž v minulosti několikrát avizovali a nechali si sestavit i žebříček klubů, který vedle výsledků zohledňoval například i jejich ekonomickou situaci či zájem diváků. Chanty Mansijsk s Togliatti v něm obsadily poslední místo.

Podle dřívějších plánů měly soutěž opustit tři kluby, třetí od konce je v žebříčku Severstal Čerepovec, který ale dokázal postoupit z osmého místa v Západní konferenci do play off.

Chanty Mansijsk a Togliatti byly nejhoršími týmy ve Východní konferenci. Dres Lady v této sezoně oblékal útočník Jiří Novotný, za Jugru hráli obránce Ondřej Vitásek a útočník Vojtěch Polák.

V příští sezoně KHL by se zvýší počet utkání, v základní části by kluby měly absolvovat nejméně 60 zápasů. Dosud jich odehrály 56. V jednání je i změna formátu play off, v semifinále by se mohly nově utkávat křížem týmy z Východní a Západní konference.