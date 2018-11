Sekáč přispěl gólem k vítězství Kazaně nad Magnitogorskem

Šestadvacetiletý útočník Sekáč poslal Kazaň v první třetině do vedení 2:0 poté, co jeho zamýšlenou přihrávku na Justina Azeveda tečoval do vlastní branky Běreglazov. Domácí do přestávky z přesilovky snížili a ve druhé třetině v oslabení vyrovnal Kuljomin, v závěrečné části ale výhru Kazani zajistil Arťom Lukojanov.

Sekáč má nyní v KHL bilanci jedenáct gólů a 13 přihrávek a o jednu branku předstihl kanonýra Michala Řepíka ze Slovanu Bratislava.

Druhou porážku za sebou utrpěl i nejlepší tým soutěže Jekatěrinburg, který podlehl 1:3 Nižnímu Novgorodu.

Avtomobilist Jekatěrinburg : Torpedo Nižnij Novgorod 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Góly:

19:14 S. Da Costa (Dawes) Góly:

15:08 Sergijenko (D. Iljin)

31:20 Calof (Galuzin)

44:53 Barancev Sestavy:

Sochackij (Gross) – Gurkin, Alexej Vasilevskij, Mamkin, D. Bodrov, Jegoršev, Mišarin, Valitov – S. Da Costa, Dawes, Golyšev – Paré, Sexton, Krikunov – Milovzorov, Torčeňuk, A. Garejev – Litovčenko, Česalin, Gračov – Rassejkin. Sestavy:

Tichomirov (D. Kostin) – Bodie, Holm, Orlov, Barancev, Korobov, Sergijenko, Rodionyčev – Paršin, Miele, Žafjarov – Sabolič, Galuzin, Calof – Urakov, D. Iljin, Verjajev – D. Sjomin, Makarenko, Setdikov – Smolin. Rozhodčí: Gofman, Gašilov – Lazarev, Zacharov Počet diváků: 5 200

Metallurg Magnitogorsk : Ak Bars Kazaň 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) Góly:

19:27 Mozjakin (N. Shore, Antipin)

34:27 N. Kuljomin Góly:

01:50 A. Michejev (Abrosimov, Lukojanov)

14:49 Sekáč (Zaripov)

51:14 Lukojanov (Markov) Sestavy:

Košečkin (Zagidulin) – Antipin, J. Birjukov (A), Bobrjašov, Rylov, Běreglazov, Matuškin, Olšanskij, Dronov – Mozjakin (C), N. Kuljomin, Ellison – N. Shore, Ljubimov, Čibisov – Jazkov, Pakarinen, Bulíř – Několenko, Timkin, Platonov. Sestavy:

Podjapolskij (Garipov) – Jarullin, Markov (A), Pedan, Postma, Abrosimov, Batyršin – An. Popov, M. Gluchov, Galijev – Zaripov, Azevedo, Sekáč – A. Michejev, Lukojanov, A. Potapov – Svitov (C), Kara, Klinkhammer – Tkačov. Rozhodčí: Olenin, Beljajev – Černyšjov, Ivanov. Počet diváků: 7 350

Traktor Čeljabinsk : Neftěchimik Nižněkamsk 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) Góly:

03:15 Thomas (Enlund, Stoa)

34:19 Thomas (Enlund)

38:49 Polygalov (Glinkin) Góly:

13:13 Bikmullin (Bryncev)

52:59 Šiksatdarov (Nestrašil, Šaripzjanov) Sestavy:

Děmčenko (Sudnicin) – Bailen, Isajev, Borodkin, Nikitin, N. Chlystov, A. Petrov, Želdakov – Thomas, Enlund, Stoa – Glinkin, Polygalov, Kravcov – Rybakov, Gubarev, Kokujov – Dugin, Jerofejev, Šarov – Šolochov. Sestavy:

I. Ježov (Korotajev) – Polášek, Timašov, Bryncev, D. Musin, Šaripzjanov, Volgin, Semjonov – Ruohomaa, E. Galimov, Puustinen – Nestrašil, Padakin, Chajrullin – P. Kulikov, Šafigullin, Bikmullin – Arkalov, Šiksatdarov, Zdunov – Šarifjanov. Rozhodčí: Kuljov, Naumov – Zacharenkov, Sadovnikov Počet diváků: 6 450

Severstal Čerepovec : SKA Petrohrad 1:5 (0:1, 1:4, -:-) Góly:

27:52 Ščerbina (Rybin) Góly:

09:31 Tokranov (A. Bělov, N. Gusev)

21:41 Jakupov (Tokranov)

23:48 S. Plotnikov (Chafizullin, Kuzmenko)

26:37 N. Gusev (Karpov, Gavrikov)

27:19 Gavrikov (Barabanov) Sestavy:

Artamkin (28. Magarilov) – A. Kulda, Kuljaš, Kornějev, Lekomcev (A), Verjovkin, Kudako, Syčuškin – Lapin, Korotkov, J. Grigorenko – Geraskin, Kodola, Vovčenko – I. Zacharčuk, Karlin, Monachov – Ščerbina, Trubačjov (A), Rybin (C) – Bumagin. Sestavy:

Šesťorkin (Melničuk) – Gavrikov, Rundblad, Chafizullin, Rukavišnikov, Tokranov, A. Bělov, Sjomin, Morozov – N. Gusev, Prochorkin, Karpov – Kuzmenko, Byvalcev, Barabanov – Jakupov, Dacjuk (A), S. Plotnikov – Koskiranta (A), Kablukov (C), Ketov. Rozhodčí: Bondar, Sergejev – Palej, Ponamarenko