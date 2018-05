MS V HOKEJI

Spolu se Švédskem jsou Rusové na šampionátu dosud jediní bez ztráty bodu. A co víc, během tří zápasů ještě ani jednou neinkasovali. Zato dvacet branek nastříleli, z toho čtyři právě Kaprizov.

Bezchybní brankáři Brankáři Vasilij Košečkin a Igor Šesťorkin se chlubí stoprocentní úspěšností zákroků a jejich výkony významně nesnižuje ani fakt, že dosud čelili „pouze“ Francii (s výsledkem 7:0), Rakousku (též 7:0) a Bělorusku (6:0).

Náladu v ruské kabině perfektně vykresluje vyjádření Maxima Šalunova po výhře 6:0 nad Běloruskem. „Nejsme zklamaní, že jsme opět nedali sedm branek. Není to špatný výsledek.“

Rusové ani jejich novináři jednoduše neřeší, jestli vyhrají. Řeší, o kolik vyhrají. „Je dobře, že jsme opět udrželi čisté konto,“ chválí Kaprizov.

Češi mají být prvním větším testem, který ukáže, zda obrana i útok opravdu fungují tak dobře. Kirill Kaprizov je připravený výzvě čelit. Vždyť sebevědomí mu nechybí, ačkoliv k sobě dokáže být i velmi kritický.

Česko vs. Rusko Online od 20:15

Jeho kontroverzní příběh začal v roce 2015, kdy jej na draftu NHL vybrala v pátém kole Minnesota. Pro Kaprizova „až“ v pátém kole. A tak raději podepsal smlouvu na tři roky s CSKA Moskva .

Když se ho před rokem ruský novinář Alexej Ševčenko z webu Sport Express ptal, proč není v Minnesotě, měl ruský útočník jasné vysvětlení.

„Minnesota o mě neměla moc zájem. Kdy si mě vybrala? V pátém kole? Myslím, že na mě hned po draftu zapomněli. Jen když se mi zadařilo v národním týmu, začali s mým agentem zase mluvit,“ překvapil upřímností Kaprizov.

Šikovnost ruského útočníka:

Situace před letošním šampionátem moc odlišná není, ačkoliv zájem Minnesoty stoupá. „Pravidelně s týmem v zámoří komunikuji. Ale nic to neznamená, další dva roky strávím v Moskvě. Kontrakt dodržím,“ upozorňuje 21letý útočník.



Do NHL míří, jenom chce jít v co nejlepší pozici. „Nejdřív musím hrát dobře v KHL. Někdy ani to nedokážu. Navíc v zámoří mi místo nikdo nedá, budu si ho muset vybojovat,“ ví Kaprizov.

I proto si střelec vítězné branky ve finále olympijského turnaje v Pchjongčchangu moc přeje, kdyby mohl na šampionátu změřit síly s Connorem McDavidem z Kanady. Pro srovnání kvalit.

Ovšem popořadě, nejdřív jej čeká soupeř z Česka, a to od 20:15. Zda to bude už s Davidy Pastrňákem a Krejčím, o tom se rozhodně těsně před utkáním.