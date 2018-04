Teenager Kubík táhne v baráži Kladno: Pomáhají mi i zlaté Jágrovy rady

Čím to, že vám to tak jde?

Trenéři mi věří, pak si i já sám věřím víc. Dávají mi hodně času na ledě. Pro mě je to super, hraju teprve druhou sezonu mezi chlapy. Minulý rok bych si vůbec nedokázal představit, že budu rozhodovat zápasy v baráži.

A ten v Litvínově jste rozhodl Forsbergovou kličkou, tedy jedonoruč. Věděl jste hned, že takhle zakončíte?

Do poslední chvíle jsem netušil, co udělám. Až když jsem viděl, že brankář je hrozně vyjetý, dal jsem si puk do strany na bekhend a už jsem ho jen doklepl. Ještě rozhodčí zkoumali video kvůli posunuté brance a já jsem rád, že gól uznali.

Jak vám lichotí být lídrem klubové produktivity?

Já to ani nevnímám. Snažím se pomoct co nejvíc týmu, to se mi zatím daří.

Jak vás motivuje Jaromír Jágr na střídačce?

Mít ho za sebou je super. Je pro nás přínosem, žádné minus. Má odehráno plno let v NHL, ví, o čem mluví. Jeho rady jsou zlaté a cenné.

Bere si i vás osobně stranou?

Snaží se mi radit ve věcech, které hrál on, přesilovky, útočné pásmo. Chodí za mnou hodně i na tréninku, pomáhá mi odstranit nedostatky, které mám.

Neříkal vám, že po zranění už skočí na led?

O tom jsme se nebavili, ale myslím, že na to nebude tlačit, že nám věří. Uvidíme, jak to bude dál, nechci mluvit za něj.

Máte devět bodů a jste ve hře o postup, přitom se s vámi moc nepočítalo.

Baráž je záhadná. Může vyhrát kdokoli. Ale teď nebudeme řešit, kde jsme, máme ještě půlku baráže před sebou. A musíme dál makat jako dneska i minule proti Jihlavě.

Už se s vámi počítá, mění se vaše role?

Nesmíme si říkat, že se s námi počítá, protože si pak na sebe začneme vytvářet tlak. Hlavním faktorem, proč máme devět bodů, je naše bojovnost. Tým drží při sobě a makáme.