Jágr a Nedvěd darovali Kubíkovi se Žajdlíkem životní zážitek

„Je to nepopsatelný pocit. Hrát v lajně s českou legendou, když se nám ještě podařilo dát nějaké góly a uhrát nějaké kanadské body. Bylo to super, vyhráli jsme a hlavně pro diváky to musela být paráda,“ rozplýval se po utkání kladenský benjamínek Adam Kubík.

V devatenácti letech nastoupil vedle Jaromíra Jágra v první kladenské formaci a po dvou přihrávkách nejslavnějšího českého hokejisty dvakrát skóroval. Navrch i on přidal dvě asistence, takže si prožil snový čtyřbodový duel. „Bodově je to určitě můj nejúspěšnější zápas,“ svěřil se Kubík na klubovém webu.

Hrát s Jágrem, to ale také nemusí mnohdy být nic snadného. Našla by se fůra hokejistů, s nimiž si velký šéf v jedné lajně nevyhověl.

„Před zápasem za mnou Jaromír hodně chodil a říkal mi například, jak budeme hrát buly. Nabádal, ať po nich jdeme a ať necouváme. Na střídačce mi pak radil ohledně různých herních situací. Určitě to jsou cenné postřehy,“ prozradil Kubík.

Devatenáct let je na světě také brankář Matěj Žajdlík, který odchytal celé utkání v benátecké kleci. Sice inkasoval sedm branek, ale do hokejového životopisu si může zapsat, že Jaromíra Jágra několikrát vychytal.

„Je to výborný hráč, s několika pokořenými milníky, takže jsem rád, že se mu nepodařilo skórovat, i když nějaké asistence tam měl,“ řekl Matěj Žajdlík. „Zápas jsem si užil na maximum. Byl to ohromný zážitek, pro kladenské i benátecké hráče, fanoušky, rodiny. A samozřejmě i pro mě.“

Benátky nad Jizerou jsou v první lize farmou libereckých Tygrů a nastupují za ně především mladí hokejisté. Tentokrát však byl jejich kapitánem Petr Nedvěd, který už má čtyři roky po kariéře a tohle pro něj byla speciální rozlučka.

„I Péťa Nedvěd je legenda, jsem strašně vděčný za příležitost, se kterou už se třeba nikdy nepotkám,“ vyznal se Žajdlík na webu Benátek. „Při nástupu jsem cítil malou nervozitu, ale to k tomu patří a vždy je lepší mít víc respektu než ohromné sebevědomí.“

Dlouho chytal skvělý zápas, ale v poslední třetině inkasoval pět branek za čtyři minuty. „Těžko říct, co bylo zlomem.“ Každopádně Kladno vyhrálo 7:2.