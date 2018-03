Nastoupí Jágr? A další kladenské otazníky před začátkem baráže

Už je to čtyři roky, co se v Kladně naposledy fandilo při hokejové extralize. Kádr se mezi tím zásadně proměnil, z tehdejšího kapitána Pavla Patery se stal trenér.

Může tedy být u toho, když se Rytíři do nejvyšší soutěže vrátí. Zbývá jediné. Uspět v baráži, kde se budou čtyři týmy rvát o dvě volné vstupenky do příštího ročníku extraligy. Kladenští Rytíři se do prolínací soutěže dostali po dvou vítězných sériích v prvoligovém play off, Prostějov přetlačili 4:2 na zápasy, České Budějovice složili 4:1.

Jaromír Jágr

Baráž začíná v úterý. O čem se před ní mluví?

Nastoupí šéf Jágr?

Je jasné, že fanoušky absolutně nic nezajímá více. Majitel kladenského klubu se na přelomu ledna a února vrátil ze zámořské štace, aby v šestačtyřiceti letech Rytířům maximálně pomohl. Jenže po ataku havířovského Marka Sikory se vážně zranil a stále není ani zdaleka fit.

Program baráže o postup do extraligy Úterý 27. března - 1. kolo

Jihlava - Kladno 17.30

Litvínov - Karlovy Vary 17.30 Pátek 30. března - 2. kolo

Karlovy Vary - Jihlava 17.30

Kladno - Litvínov 18.00 Neděle 1. dubna - 3. kolo

Jihlava - Litvínov 16.00

Kladno - Karlovy Vary 16.00 Úterý 3. dubna - 4. kolo

Litvínov - Jihlava 17.30

Karlovy Vary - Kladno 17.30 Pátek 6. dubna - 5. kolo

Karlovy Vary - Litvínov 17.30

Kladno - Jihlava 18.00 Neděle 8. dubna - 6. kolo

Litvínov - Kladno 15.30

Jihlava - Karlovy Vary 16.00 Úterý 10. dubna - 7. kolo

Jihlava - Kladno 17.30

Litvínov - Karlovy Vary 17.30 Pátek 13. dubna - 8. kolo

Karlovy Vary - Jihlava 17.30

Kladno - Litvínov 18.00 Neděle 15. dubna - 9. kolo

Jihlava - Litvínov 16.00

Kladno - Karlovy Vary 16.00 Úterý 17. dubna - 10. kolo

Litvínov - Jihlava 17.30

Karlovy Vary - Kladno 17.30 Pátek 20. dubna - 11. kolo

Karlovy Vary - Litvínov 17.30

Kladno - Jihlava 18.00 Neděle 22. dubna - 12. kolo

Litvínov - Kladno 15.30

Jihlava - Karlovy Vary 16.00 4 roky už Kladno chybí v nejvyšší soutěži, poprvé za tu dobu prošlo do baráže. 6 mistrovských titulů má klub na kontě. Poslední získal už v roce 1980.

„Vůbec nevím, jak to se mnou dopadne, jestli budu schopný hrát. Ale aspoň mám takovou extra motivaci neukončit sezonu a dál trénovat. Moje nohy jsou slabé na to, abych mohl jít do nějakého bruslení a fyzických kontaktů. To bych nezvládl a šance, že bych se znovu zranil, by byla obrovská,“ řekl Jaromír Jágr po posledním střetnutí série proti Českým Budějovicím.

V průběhu celého play off naskakoval do zápasů po vteřinách, aby se mu povedlo nasbírat potřebných patnáct zápasů za Kladno, jak přikazují pravidla. Jinak by nesměl do baráže zasáhnout. Nakonec se mu podařilo nasčítat těch duelů přesně patnáct.

Proč to vůbec dělal, když se stav jeho zraněného kolena dostatečně nelepší? Protože baráž bude končit až za měsíc. „A to je dlouhá doba, může se stát cokoliv, moje zranění se třeba zlepší natolik, že ještě stihnu týmu pomoci,“ vzhlíží Jágr k nevelké naději.

Své koleno léčí u vyhlášeného profesora Pavla Koláře, do jehož ordinace pravidelně dochází.

Bude Kladno favoritem?

Tak to ani náhodou. Do baráže vlastně vstoupí v pozici toho čtvrtého vzadu.

Extraligové celky Jihlavy a Litvínova by měly být papírově silnější a Karlovy Vary si v prvoligové soutěži počínaly s větší suverenitou než Kladno.

Jágr přesto věří, že by Rytíři mohli mít oproti soupeřům z vyšší soutěže výhodu. „Postup přes silné České Budějovice dodá týmu sebevědomí,“ myslí si nejslavnější Kladeňák. „Do posledního zápasu jsme hráli o všechno, což týmy z extraligy říct nemůžou. Tam je play out dávno rozhodnuté. Věřím, že by nás to mohlo nakopnout,“ doufá majitel kladenského klubu.

Nechybí Rytířům hvězdy?

Litvínov má Viktora Hübla, Jihlava zase Tomáše Čachotského. Tedy obrovské individuality, které dokážou v klíčových momentech skórovat, či vytvořit rozhodující šanci. Kladno při absenci Jaromíra Jágra v sestavě takovou personu postrádá.

„My máme hvězdné trenéry,“ narazil útočník Matěj Pekr vtipně na fakt, že Rytíře vedou mistři světa Miloslav Hořava s Pavlem Paterou.

Ti ale v baráži důležité góly nenastřílejí. „Nemáme to postavené jen na jedné pětce, mužstvo je dobře poskládané. Měl jsme i pocit, že jsme na tom velice dobře fyzicky,“ odmítá nevýhodu Jaromír Jágr. „Mužstvo je naprosto soudržné a vystupuje jako tým, což je podle mě v play off to nejdůležitější,“ dodal ještě Matěj Pekr.

Navíc Jágr stále zůstává s týmem, i když nemůže hrát. Čili největší hvězda první ligy mužstvu pomáhá, přestože to nemůže činit přímo na ledě. „Pro nás je to hrozná pomoc. Naprosto bez diskuse. S Jardou je ta spolupráce výborná. Je z toho patrné, že máme všichni zájem na tom, aby mužstvo uspělo. Trenéři pak mají s mužstvem poloviční práci,“ řekl hlavní kouč Hořava o přínosu nehrajícího Jágra.

Za kolik budou lístky?

Vstupenky na baráž jsou od dnešního dne v prodeji. Klub garantuje místa všem majitelům permanentek, jejichž držitelé si musí rezervovat místa do pondělní půlnoci.

Nejdražší lístky na jednotlivé zápasy baráže budou stát 150 korun v předprodeji, v den utkání o deset korun více. Pořídit si lze také baráženku, což je vstupenka na všech šest zápasů, ta vyjde maximálně na 900 korun. Podrobnosti jsou uvedeny na klubovém webu.