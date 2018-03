Jágrův sen o extraligovém návratu trvá: Pomaloučku začnu a budu doufat

Prvoligoví Rytíři ve čtvrtek večer v Prostějově vyválčili výhru 4:3 v prodloužení, sérii ovládli 4:2 na zápasy. „Není co slavit,“ podotýká jeden z kladenských trenérů Pavel Patera. „Bylo to na krev, ale férové z obou stran.“

Největší rozmíška se strhla paradoxně v hledišti, kde prostějovští diváci napadli úředníky, kteří při rozhodující partii kontrovali EET u stánku s občerstvením. Ale zpět k hokeji. V Kladně vyhlíží semifinálový start série v Českých Budějovicích.

Jaký je Jágrův stav?

Bájný útočník naposledy promluvil v předvečer šestého čtvrtfinále, když v nákupním centru Oáza přestřihl pásku do Síně slávy kladenského hokeje. „Abych řekl pravdu, pořád mě to bolí,“ připustil Jágr. Sám na těle cítí třítýdenní tréninkové manko. Po Novém roce navíc měsíc pauzíroval v Calgary, než slavnou NHL opustil. „Hrozně mi ochably nohy. Když jdu něco dělat nebo si zabruslit, zátěž je na koleno větší a necítím se moc dobře.“

Po konzultaci s profesorem Kolářem by Jágr v sobotu mohl začít s lehkým tréninkem.

Kolik musí odehrát duelů?

Ačkoli Jágr zatím v play off nepobyl na ledě ani půlminutu, svoji účast rozložil do pěti startů. Slavná „68“ absentovala v klíčové, páté bitvě, Jágr nechtěl blokovat místo na soupisce zdravému spoluhráči.

A nebyl by to on, kdyby i tohle nesklidilo pochvalu. „Kdyby se stalo cokoliv, mohl naskočit další hráč. Z psychického hlediska to pomohlo, že jsme byli v nejsilnějším složení,“ oceňuje Patera.

Jágr zatím zvládl pět mačů v základní části první ligy, pět čárek zaznamenal v play off. K naplnění patnáctizápasové normy, která je potřebná při případné účasti Kladna v baráži, mu schází pět startů.

Dá se tušit, že semifinále s Budějovicemi bude vyrovnané. „Do budoucnosti člověk nevidí, ale s Budějkama jsme v sezoně dvakrát vyhráli a dvakrát prohráli,“ přikývne trenér Patera. Zasáhne – a jakým způsobem – do bojů o postup do baráže jeho někdejší parťák z Kladna či zlatého Nagana? Zvládne se Jágr dostat do formy? „Žádné zprávy ven o našich hráčích vynášet nebudeme,“ oznamuje Patera.

Kdy vrcholí první liga?

Kromě Rytířů a Motoru pronikly mezi nejlepší čtyřku ještě Karlovy Vary se Slavií, které utvořily druhý semifinálový pár. Série startují v úterý, nejpozději bude jasno za dva týdny. „Musím pomaloučku začít a doufat, že se naši hráči dostanou co nejdál a dají mi šanci, abych v sezoně ještě nastoupil,“ pravil hrající šéf klubu.

Pokud Jágrovy plány krachnou, může hrát na střídavé starty v Třinci. Ale na to zatím nemyslí.