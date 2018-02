Návrat, humbuk, otřes a mlčení. Naskočí Jágr do prvoligového play-off?

„Musíte se zeptat jeho, jak to s ním vypadá. Já o něm nemám žádné informace,“ řekl kladenský kouč Miloslav Hořava po pondělním tréninku, na němž Jágr opět chyběl. „Když na zápas přijde, bude hrát. Nepřijde, hrát nebude. Jsme na to připravení,“ řekl trenér o hokejové hvězdě, která zároveň šéfuje prvoligovému klubu.

O Jágrovi je známo, že si kolem sebe - podobně jako nová sportovní superstar a dvojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká - vytvořil mediální bublinu. Ikonická 68 komunikuje, jen když uzná za vhodné. Na veřejnost pronikají jen kusé zprávy.

Tak si pojďme vše shrnout. Z 46letého útočníka se stal hokejový marod minulou sobotu po tvrdém střetu s havířovským Markem Sikorou. Otřesený Jágr odjel na vyšetření do nemocnice, které neodhalilo vážnější úraz. „S hlavou si ale člověk nechce zahrávat. Nikdo z doktorů nedokáže přesně říct, že je vše v pohodě,“ popisoval například nedávno exreprezentační bek Zbyněk Michálek, jenž po podzimním příchodu do Sparty prodělal už tři nepříjemná zranění hlavy.

I proto Jágr už přes týden netrénuje. Zároveň vyčkával na přílet Pavla Koláře, který se v Koreji staral o české olympioniky. Setkání s vyhlášeným fyzioterapeutem by ovšem mohlo znamenat, že druhého nejproduktivnějšího hráče v historii NHL může trápit něco dalšího. Že by se ozvalo pravé koleno, kvůli němuž musel před měsícem nedobrovolně utnout zámořskou kariéru?

O výsledku Jágrovy audience u Koláře Kladno neinformovalo. „Čekáme na zprávu, zda bude schopen připsat si start v prvním čtvrtfinálovém utkání,“ uvedl v pondělí odpoledne mluvčí klubu Vít Heral.

Faktem zůstává, že legendární kmet promeškal dvě prvoligové partie. „Zvažovali jsme, že by Jaromír nastoupil jedno střídání nebo jednu sekundu, ale byl v takovém stavu, že to prostě nešlo,“ pronesl Heral po sobotní derniéře v základní části, v níž Kladno rozstřílelo Prostějov 7:2.

V úterý na Hanáky, kteří o víkendu šetřili řadu opor, narazí znovu. A vytasí Kladno tu svoji? Mělo by, Jágr hraje o čas. V případě přímého průletu vyřazovacími boji totiž může přijít o extraligovou baráž. Matador nastoupil zatím k pěti duelům a v play-off potřebuje nastřádat ještě deset startů, aby se podle regulí mohl zúčastnit případné baráže. Jenže i sám veterán ví, že nyní začíná období, v němž je záhodno týmu pomoci než si jen dělat čárky za povinnou účast.

Na druhou stranu hladký průběh sérií (např. s výsledky 4:1 a 4:0 na zápasy), který by zhatil Jágrovy plány, neočekávají ani největší kladenští snílci. „S Prostějovem to budou těžké zápasy. V tabulce odskočily akorát Karlovy Vary a České Budějovice, ale od třetího do desátého místa to bylo vyrovnané,“ upozornil trenér Hořava.

Právě pozici za elitním tandemem obsadili Rytíři, kteří poslední tři mače vyhráli. Jako by se Kladenští naučili, jak se vypořádat s mánií, kterou rozdmýchal Jágrův přílet z Calgary. Jako by absence hvězdného majitele sejmula z týmu tlak. „První dny byly zvláštní. Na tréninky chodila spousta lidí, spousta novinářů. Sledovala to celá republika, i já z toho byl nesvůj,“ přiznal kladenský útočník Matěj Pekr. „Dobře, že se to stalo v tuhle dobu,“ doplnil kouč Hořava.

Jeho tým před rozhodující fází sezony humbuk obrnil. Díky Jágrovi klub navíc získává další fandy, z Alberty doputovalo trio kultovních Travelling Jagrs - podporovatelů ve výrazných parukách a dresech předchozích Jágrových působišť.

V sobotu na kladenském zimáku část svérázné partičky místo českého idolu vítala Jágrova maminka. „Chceme, aby byl fit a v co nejlepší formě. Uděláme vše, co je možné! Koupíme mu oběd, uděláme mu masáž nebo cokoliv,“ smál se neoficiální mluvčí Jágrova fanklubu Trevor Freeman.

S parťáky bude v hledišti i v úterý a ve středu. Dočkají se Jágra? Nebo si zase budou hledat náhradního oblíbence, kterým se stal vlasáč Pekr s 69 na zádech. „Je to klišé, ale play-off rozhodují přesilovky a gólmani,“ tvrdí Pekr.

Rozhodovat by mohl i Jágr. Otázkou zůstává, zda mu to tělo dovolí.