Vzpoura Pirátů. Pátek nebyl výkřik do tmy, těší chomutovského Klhůfka

„Potvrdili jsme, že pátek nebyl jen výkřik do tmy,“ blažilo útočníka Pavla Klhůfka, že Chomutov včerejší výhrou 3:1 nad Zlínem navázal na páteční premiérové vítězství 3:2 nad Mladou Boleslaví.

Úspěchy o to cennější, že Piráti pokaždé museli výsledek otáčet. Po osmi porážkách v řadě slušný počin. „Konečně bude normální týden. Při té černé sérii se do šatny chodilo trošku hůř. Ne že bychom na sebe štěkali, ale každý cítil, že je něco špatně,“ popsal Klhůfek.

Špatná rozehrávka brankáře Lukeše darovala Zlínu vedení v jeho vlastním oslabení, domácí ale ve 2. třetině skóre převrátili třemi góly během 10 minut. Teč Vantucha potvrdilo video, Klhůfek zakončil brejk střelou do šibenice, pak se tečí blýskl Stránský; hrdina zápasu asistoval při obou předchozích trefách. „Můj první tříbodový večer v kariéře,“ zářil Jan Stránský.

Piráti vedle útočníka Radka Dudy, kterého naverbovali už dřív, tasili další posilu. Z Pardubic získali útočníka Tomáše Svobodu, litoměřického rodáka a autora 141 extraligových gólů. Vyměnili ho za Dávida Skokana. „Je hráčem do přesilovek, umí dát gól i nahrát,“ vysvětlil trejd kouč Vladimír Růžička.

Svoboda se sice do statistik nezapsal, ale byl aktivní. „Určitě nám nová krev pomohla,“ myslel Klhůfek i Fina Marjamäkiho. „Všichni měli čistou hlavu a dali do toho svoje věci.“ Chystají se i další příchody, klub shání zkušeného gólmana.

Ale nejen to stojí za probuzením. „Taky jsme se hodně soustředili na systém a myslím, že jsme ho zlepšili,“ cítil útočník Klhůfek. „Už proti Mladé Boleslavi jsme hráli víc zezadu, protože předtím jsme hodně bláznili. Víc jsme se soustředili na útok a vždycky jsme 1. třetinu prohráli 0:2. Teď jsme hráli chytře. Věděli jsme, že Berani mají formu, že dali ve dvou zápasech 11 gólů, takže jsme hráli zezadu. Sice jsme dostali první gól, ale pak jsme to otočili. Trošku se to už dává dohromady.“

A vítězný gól byl z Klhůfkovy dílny. Měl speciální motivaci, protože do Chomutova v létě přišel právě ze Zlína. Za vítězství do kabiny slíbil svačinu. „Bylo to specifické, vždyť tam neznám snad jen jednoho kluka. Hrozně jsem si to užil. Před zápasem jsme se hecovali, ale nesliboval jsem jim gól. Slibovat ho někomu v naší situaci je těžké,“ smál se střelec Klhůfek. „Ale teď si je vychutnám.“

Vychutnal si při útoku z křídla i brankáře Sedláčka. „My si říkali, že musíme střílet nahoru, že Kuba je dobrý na zemi, rychlý a že nahoře se to může odkrýt.“ Odkrylo a Piráti slavili. V pátek hrají v Karlových Varech, na které ztrácejí už jen bod.