ZÁPISNÍK: Když hokejový kazatel Pešán místo vody raději víno

„Když jsem viděl, jak se tady k sobě chovali hráči, rozhodčí, rodiče, pochopil jsem, že v tomhle kulháme za světem. Není to jen o hokeji, ale je to otázka celé společnosti politiky počínaje. Musíme každý svým malým příkladem začít tvořit trošku jinou kulturu, ať je to hokej, nebo jiná oblast,“ dodal.

Byl to obsahově tak silný výrok, že ho moderátor Václav Moravec o pár dní později citoval i na úvod lednové prezidentské debaty. A Pešán tehdy mluvil, jak ho zaujal i obrovský respekt k rozhodčím...

Dva měsíce jsou fuč. Pešán je z Buffala zpátky v Liberci a v pondělí od hokejového svazu vyfasoval - potažmo Bílí Tygři - už třetí pokutu během března. Ano, tentokrát je dosti směšná, protože 10tisícový flastr přišel za to, že po šestém čtvrtfinále proti Hradci na dotaz novináře ohledně jednoho výroku sudích řekl: „Zaplatíte za mě pokutu? Ta by byla asi veliká.“

Další pokuta pro Pešána. K rozhodčím se nevyjadřovat, ukázal Řezníček Zpravodajství a reakce Řezníčka

Nic víc, nic míň. Ale šéf ligy Řezníček cítil, že tím (ironicky) hodnotí výkon rozhodčích, což se nesmí.

Uznávám, je to přísné, snad až nespravedlivé, byť jistý nádech v jeho slovech je. Nikdo už však Pešánovi, který ještě před třemi měsíci toužil po kultivaci prostředí, neodpáře 50tisícovou pokutu za to, že v březnovém mači proti Vítkovicím naštvaně hodil po rozhodčím plastovou lahev. Že navzdory známému zákazu – byť asi jako součást taktiky v play off – je tepal několikrát. Až to nezaujatým přišlo jako „brečení“.

Dají se pochopit emoce, které boje o titul vyvolávají. Dá se pochopit i pocit marnosti nad chybami, které často sudí kupí. Ale od muže, který kázal o tom, jak každý z nás musíme „svým malým příkladem tvořit jinou kulturu“, se i ve vypjatých až bezmocných chvílích čekají jiné reakce, jiné chování.

Coby kouč dvacítky je navíc v české trenérské hierarchii druhým nejvýše postaveným. V Liberci je i sportovním manažerem. Takže je na čase flastry zaplatit a zkusit to s nápravou společnosti zase od nuly!