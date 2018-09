KOMENTÁŘ: Soumrak nad říší hojnosti? V NHL doutná další svár

Téměř 101 let po svém vzniku se soutěž dopracovala k ročnímu příjmu pět miliard dolarů. Nečekaně skvěle se uchytila v Las Vegas, kde loni v Mohavské poušti vznikla její nová bašta a Golden Knights za všeobecného nadšení tamních fanoušků rovnou pronikli až do finále Stanley Cupu.

NHL nejspíš brzy oznámí rozšíření o dvaatřicátého člena. Majitelé rodícího se klubu ze Seattlu, který leží na severozápadu USA, též dosud neosídleném špičkovým hokejem, vysází jen za přijetí mezi vyvolené poplatek 650 milionů dolarů.

Už několik let si liga vedená komisařem Garym Bettmanem buduje kontakty, podepisuje smlouvy a dělá si reklamu v Číně.

Loni i letos v daleké Asii uspořádala přátelské zápasy. „Příležitosti a možnosti jsou nekonečné,“ pravil newyorský právník Bettman. „Blíží se olympiáda v Pekingu a čínská vláda chce, aby se tři sta milionů obyvatel věnovalo zimním sportům.“

Kdyby se zájem o NHL rozšířil v nejlidnatější zemi planety, vznikla by obří fanouškovská obec, nad níž by slunce nikdy nezapadlo. Bettman a spol. by z Číny jistě dokázali vytěžit další balíky dolarů. Leč vyhlídky majitelů klubů nejsou jen idylické. Pod zářivou fasádou doutnají spory s hráči.

Gary Bettman a kapitán vítězů posledního Stanley Cupu Alexandr Ovečkin

Ti bývalí se u soudů houfně domáhají odškodnění za trvalé následky otřesů mozku utrpěných a ledabyle léčených při jejich účinkování v zámořské ledové show.

Ty současné dráždí podmínky platné kolektivní smlouvy (CBA), a tak hrozí, že za rok skončí příměří mezi NHL a odbory NHLPA. V půlce září 2019 smějí hokejisté vypovědět kontrakt, který by jinak trval do roku 2022, a vstoupit do stávky. Proč?

Vadí jim, ba je bytostně štve, že musejí od října do dubna část každé své výplaty (okolo patnácti procent) odvádět do záložního fondu (escrow). Až posezonní vyúčtování určí, kolik dolarů z něj dostanou zpět.

Liga a hráči se totiž domluvili, že si příjmy z obchodu rozdělí na půl. Výsledná suma je předem nejistá, proto vznikl escrow jako záloha pro pozdější vyrovnání. A daří-li se pak NHL o něco méně, než se předpokládalo, většinu peněz z něj spolknou vlastníci.

Třeba Sidney Crosby v Pittsburghu oficiálně bere 10 milionů dolarů ročně. Na daních odvede 4,3 milionu a NHL si do záložního fondu strhne dalších asi 1,5 milionu. Takže skutečně utrží 4,2 milionu dolarů plus neurčitou částku po účetní uzávěrce. Proto hráči považují escrow za sprosté slovo.

Sidney Crosby v dresu Pittsburghu

Publicista Petr Adler, jenž píše o NHL takřka od nepaměti, však namítá: „Jak se coby rovnocenní partneři majitelů mohou zdráhat sdílet s nimi rizika podnikání?“

Každopádně escrow JE součástí platné CBA a účast borců z NHL na olympiádě NENÍ. Hokejisté se marně dožadovali povolení startu na letošních hrách v Pchjongčchangu a rádi by vyrazili do Pekingu. I proto by mohli otevřít jednání se svými šéfy.

Bettman je však chladnokrevný byznysmen, který v minulosti neváhal ligu dovést ke třem výlukám. Bez náležité protihodnoty neustoupí ani o píď. Kdyby NHLPA vyhlásila stávku, aby jej a vlastníky klubů přitlačila ke zdi, tvrdě by narazila.

Liga by se mohla ponořit do další nudné vleklé pauzy. A jak upozorňuje Adler, hráči pod smlouvami by za daných okolností nesměli přijmout angažmá v Evropě (při výluce se mohou zaštítit překážkou na straně zaměstnavatele).

Bettmanovcům současný stav vyhovuje. Zato odbory čeká zásadní rozhodnutí. Sklopí uši a budou fungovat za současných podmínek? Půjdou do boje? Ve druhém případě by kvetoucí říši opět na čas pohltila temnota. A tentokrát by za nenasytné hamižníky v očích fanoušků nebyli primárně majitelé, nýbrž hráči.