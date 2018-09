Kdo bude jedničkou Komety? Už to máme rozseknuté, tvrdí Langhamer

Oba se dostali do kontaktu s NHL; Marek Langhamer si ji v Arizoně dvakrát zachytal, Karel Vejmelka tři léta po sobě cestoval na brankářský kemp Nashvillu.

Oba v Kometě Brno kryli záda Marku Čiliakovi v době, kdy byl pevnou jedničkou extraligového mistra. Oba mají ambice i schopnosti důležitou zápasovou porci zastat.

Blížící se začátek hokejové sezony nabízí v Brně otázku, kdo po Čiliakovi, který odešel do Slovanu Bratislava, převezme úřad prvního gólmana. „Budu se snažit, abych to byl já,“ říká Langhamer.

„Pro každého je prioritou, aby byl v bráně on. Nejsem v tomto výjimkou,“ naznačuje jinými slovy totéž Karel Vejmelka.

Na jednoho z nich práva strážce brněnského brankoviště přejdou. Zejména na začátku sezony, kdy mladý Lukáš Dostál bude v Anaheimu na kempu, ani jiná varianta není.

„Pokud se nic zásadního nestane, tak se blížíme k rozhodnutí, kdo extraligu v brance rozjede. Nějakým způsobem to dané je,“ připustil trenér Kamil Pokorný.

Kometa má pro ujištění ve své současné volbě k dispozici ještě dva zápasy Ligy mistrů, dnes od 18 hodin proti běloruskému Grodnu a v neděli od 17 proti německému Eisbärenu Berlín. Dnes začne chytat Langhamer, nedělní plán si v Brně nechávají pro sebe.

Těžší soupeře měl Langhamer

„Zápasy mají vzestupnou tendenci,“ hlásí 24letý Langhamer, starší z obou gólmanů Komety. „Ze začátku byly zápasy takové neslané nemastné, skočil jsem do toho po dlouhé době a o nic moc ještě nešlo. Teď už všechno směřuje k sezoně, kluci v poli víc bruslí a víc se sráží, to mě baví daleko víc,“ hodnotí.

Kdo z obou ambiciózních mužů v masce bude příští sobotu stát při úvodním buly extraligového ročníku v Chomutově na ledě?

„My už to rozseknuté máme,“ tvrdí Langhamer. Dál do problematiky zabrušovat nechce. „Uvidíte,“ pousměje se.

Jen z minimálních náznaků se dá usuzovat, že jedničkou by mohl být on. Na rozdíl od Vejmelky nechytal v přípravě ani jednou za prvoligovou Třebíč, nastupoval výhradně za Kometu a vždy proti soupeřům z KHL či v Lize mistrů. Dosáhl na úspěšnost zákroků 90,47 procenta. Vejmelkovými soupeři byli mimo Ligu mistrů prvoligová Třebíč, Znojmo z EBEL a Slovan Bratislava z KHL s celkovou úspěšností 92,85 procenta.

„Spokojený jsem dost. Zápasy se mi vesměs povedly, měl jsem v nich i dobrá čísla, dobře jsem se v nich i cítil. V tréninku je to stejné. Pořád máme šanci oba dva, záležet bude na aktuální formě,“ věří.

Určitou nápovědou může být sobotní 1. kolo první ligy. Třebíč hraje v Ústí nad Labem a ještě neurčila, kdo za ni bude chytat.

Na tom, že si její dres vyzkoušel v přípravě, nevidí Vejmelka nic, co by ho mělo v boji o místo jedničky v Brně handicapovat. „Šel jsem po vzájemné dohodě. Přijal jsem to jako dobrou možnost zachytat si další zápas navíc,“ říká Vejmelka. Nevadilo mu ani to, že v pondělí chytal za Kometu v Bratislavě a po nočním návratu domů musel s Třebíčí jet až do Vsetína. „Pro mě je důležité chytat a je celkem jedno kde. Samozřejmě nejlepší by to bylo v Brně, ale když je příležitost, rád zajedu do Třebíče. Pořád jde o přípravu a takhle můžu trénovat zátěž do hlavní soutěže,“ krčí rameny.

Vejmelka ví, že to má složité

I když v brněnské Kometě načne už svoji čtvrtou sezonu, nikde nemá dané, že tentokrát mu šance do rukou přijde. Pokouší se nejistotu nevnímat.

„Snažím se soustředit sám na sebe, abych odvedl stoprocentní práci a ukázal, co ve mně je. Můžu jen doufat, že se konečně prosadím, abychom se minimálně střídali,“ vyhlíží, i když si uvědomuje, že jeho pozice je složitá. „Vždycky je tady přede mnou starší a zkušenější gólman, který je preferovaný. Snažím se pracovat pořád stejně,“ říká.

Ani Langhamer se nechce přemýšlením o budoucnosti nechat odvádět od své každodenní rutiny. Přiznává, že o tom, zda bude v tom kterém utkání chytat, má nejraději jasno den dopředu, nejpozději ráno v den, kdy se hraje. „Na rozbruslení už je to dost hraniční,“ líčí. Aby si ale nosil teď v hlavě rozdělení rolí mezi ním a Vejmelkou pro začátek extraligy? „To je ještě daleko. Momentálně se soustředím na trénink a na to, abych se na vstup do sezony každý den dobře připravil.“