Čiliak znovu v Kometě? Není to jisté, ale ani vyloučené

Kromě nevyrovnaných výsledků je téma brankářů tím nejčastějším, které se kolem brněnské Komety nyní skloňuje. Skutečnost, že dvojnásobný mistr protočil od září už tři kvalitní gólmany, a přesto nemůže říct, že má jasno do zbytku sezony, vede k vytrvalým spekulacím, že dojde ještě k jedné změně na tomto klíčovém postu.

Jak si vedou brankáři Komety v letošní extralize Karel Vejmelka (18 z.) 91,01 %

Častěji než letos chytal už jen v předminulé sezoně. Vesměs se mu daří, má devět výher, od 10. kola patří místo v brance téměř jenom jemu. Bude to ale stačit na post jedničky Komety v play off? Libor Kašík (7 z.) 89,01 %

Ne a ne se chytit. Inkasuje laciné góly, nejdéle vydržel čtyři utkání po sobě, v sezoně vychytal v součtu s KHL jen dvě výhry. Marek Langhamer (8 z.) 91,63 %

Nevedl si špatně, až na poslední zápas, v němž byl střídán. Od té doby už seděl jen na lavičce a nakonec odešel do Chabarovsku.

Má se za to, že vytipovanou posilou je nedávný hrdina extraligových play off Marek Čiliak. Na jaře s Kometou slavil titul, pak zamířil do Slovanu Bratislava v KHL, kde ale zažívá neradostné časy, a to jak z hlediska týmového, tak vlastního vytížení a úspěšnosti. Čiliakovo opětovné spojení s Kometou se přímo nabízí, zejména v situaci, kdy je Slovan poslední ve své divizi a manažeři evropských celků už věští jeho tradiční lednový výprodej.

„Tohle je velmi těžké komentovat,“ řekl v minulých dnech brněnský trenér Kamil Pokorný. „Máme (Lukáše) Dostála na mistrovství světa do 20 let, dva gólmany (Vejmelku a Kašíka) tady - a ti se s tím musí vyrovnat. Musí jim pomoct mužstvo a hrát jako tým,“ dodal trenér.

Tato slova padla po porážce v Chomutově, kde Kometa prohrála 4:6 a brankáře střídala. Následovaly dvě výhry a splnění požadavku, aby brankář (v tomto případě Vejmelka) zachytal a tým mu pomohl.

V pátek v domácí bitvě proti Mladé Boleslavi už zase jedna z položek nezafungovala. K Vejmelkovu velmi dobrému představení se nepřidalo mužstvo před ním, Kometa nedokázala skórovat a prohrála 0:2.

Přestože za výsledkem v žádném případě nelze hledat výkon brankáře, sejmutí tlaku z obou ostře sledovaných mužů v maskách zápas taky zrovna nepřinesl.

Kašík je „na tapetě“ proto, že jako import z KHL nechytá, a když chytá, nedaří se mu dosahovat ani vlastního standardu. Vejmelka se musí kromě zvládání zápasů vyrovnat i s myšlenkou na to, že ho může ze sestavy vytlačit někdo nový.

Libor Kašík Karel Vejmelka

„Snažím se to nějakým způsobem nevnímat a soustředit na sebe,“ povzdechl si Vejmelka už podruhé v sezoně, stejně jako v říjnu, když se řešil příchod Kašíka. „Když dostanu šanci, chci být připraven tak, abych ji využil, a chytat, jak nejlíp umím. To je asi všechno,“ dodal 22letý borec lakonicky.

Zvěsti o Čiliakově návratu do Brna zdaleka nekrouží jen kolem Komety, ale i kolem Slovanu. „Zeptal jsem se ho (Čiliaka) napřímo, zda je na jeho odchodu do Brna něco pravdy. Odpověděl, že je hráčem Slovanu a o ničem jiném že neví,“ přiblížil debatu se slovenským reprezentantem tamní reportér Tomáš Prokop.

O nic sdílnější nebyl Čiliak ani na dotaz MF DNES. „Teď ne,“ vyhnul se rozhovoru na téma Kometa.

Dva na sobě nezávislé zdroje pro MF DNES odhadly šance, že Čiliak skutečně v lednu Kometu posílí, jako vyrovnané. Tedy padesát na padesát. „Je to možné, může se to stát, ale není to rozhodně jisté, jak po Brně koluje,“ řekl jeden z nich. Za pravděpodobnější označil tu variantu, že Čiliak dochytá v Brně sezonu, než že na (staro)novém místě zůstane dalších několik let, jak se také povídá.

Marek Čiliak v brance Slovanu Bratislava.

Co naopak hovoří proti? Slovan má v KHL zastavené příchody hráčů, takže kdyby Čiliaka uvolnil, zůstal by mu k Jakubu Štěpánkovi už jenom junior jako náhradník. Což v KHL není moc komfortní pozice.

Na druhou stranu Čiliak (a jeho agent) mohou tlačit na to, aby k přestupu došlo, protože brankář potřebuje co nejvíc chytat, aby mohl usilovat o mistrovství světa.

Kometě tyto šachy nezbývá než sledovat z odstupu. „Trh je otevřený do konce ledna. Určitě se díváme kolem sebe. Všechny posty jsou otevřené,“ pravil Pokorný neurčitě.