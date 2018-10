Brněnské brankoviště čeká třesk, mistr si vybral Kašíka z Chabarovsku

Trejd ještě není dokončený, proto není ani oficiálně potvrzený. Proběhnout by měl v reprezentační přestávce během příštího týdne. Do jeho dokončení zbývá vyřídit ještě dost papírování, ale to základní, tedy souhlas s přesunem obou špičkových gólmanů, podle několika zdrojů MF DNES existuje.

„Kašík je už delší dobu seznámený s tím, že v KHL končí. V Chabarovsku zůstal jen proto, že klub za něho nemá náhradu. Má už ale sbaleno a preferuje návrat do extraligy, kterou zná. Nechce se během sezony spálit,“ řekl muž, který je se situací obeznámen.

Tím, kdo má místo něho dres Amuru obléknout, pak nemá být nikdo jiný než Langhamer.

I když oba brankáři momentálně vysedávají na lavičkách, protože nepodávali očekávané výkony, je jejich výměna překvapivá. Kašíkovi se dařilo v přípravě a je o něm známo, že začátky sezon nemívá vždycky oslnivé. Dokáže se ale rozchytat, což potvrdil v roce 2014, kdy se výrazně podepsal pod titul Zlína ve finále zrovna proti brněnské Kometě.

Na to ale Rusové neslyší. S Kašíkem v brance prohrál Chabarovsk první tři zápasy KHL, první výhry si připsal s náhradníkem Jevgenijem Alikinem, a když pro českou posilu následovaly další porážky, ztratil s ní Amur trpělivost.

Před pondělním večerním zápasem v Minsku měl Kašík slaboučkou úspěšnost zákroků 85,79 % a za sebou sérii pěti utkání na lavičce.

Taková je KHL často; Kašík měl být jedničkou, ale když jí není, hledají Rusové rychle jinde. Jako náhradníka už posilu z Česka nechtějí.

Marek Langhamer byl měl zamířit z Komety do Chabarovsku.

Co rok, to silné jméno. Kometa hledá v éře po Čiliakovi

Během posledních let se staly nečekané tahy s brankáři tradicí i v Brně. V sezoně 2015/16 přišel Karel Vejmelka na okamžitý přestup z Pardubic, o rok později se Kometa zajímala o reprezentanta Jakuba Kováře, ale kvůli nesouhlasu ruské strany ho nezískala, loni dotáhla přestup Langhamera z NHL.

Pokaždé to bylo v závěru roku a pokaždé měl tým jasnou jedničku v podobě Marka Čiliaka. Letos se změna rýsuje o něco dřív, už v říjnu, a jednoznačného vládce brankoviště Kometa nemá.

Měl jím být Langhamer; mistrovský tým s tím počítal už od minulé sezony, protože se čekalo, že Čiliak odejde. Proto Kometa neváhala sáhnout po gólmanovi z Arizony.

Přestože Langhamer vyloženě nevyhořel, Čiliakovou jistotou taky neoplývá. Naposled chytal v zápase 11. kola proti Liberci, který se mu hodně nepovedl. Střídal ho Vejmelka a v brance už zůstal. Vynikající byl zejména v derby se Zlínem, kdy Kometě pomohl udržet remízu 2:2 v základní hrací době.

„Vždycky jsem byl v situaci, kdy v hierarchii nade mnou byl zkušenější brankář,“ říkal v létě k tomu, že od roku 2015 je v Kometě braný jako velký talent na čekané.

Brzo ho to pravděpodobně čeká znovu. Kašík, přestože se v Rusku neprosadil a míjely ho pozvánky do reprezentace, je extraligou prověřený machr. Při zlínské cestě za titulem byl před čtyřmi lety nejlepším brankářem soutěže. Je mrštný, pohyblivý, stylem ne nepodobný Čiliakovi. I to, že Kometa pár měsíců po jeho odchodu do Slovanu Bratislava zase hledá gólmana, dokazuje, jak silnou pozici si v Brně slovenský reprezentant vybudoval. A jak těžké pro jeho nástupce je díru po něm zaplnit.