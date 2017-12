Tři chyby, tři góly, nazdar, shrnul Ondřej Němec nezdar Komety

Obrana Pirátů se na ně ve středu nalepila tak těsně, že ji Brňané sice dostali pod tlak, ale překonali ji jen dvakrát. Po množství promrhaných přesilovek včetně minutu a půl dlouhé převahy pěti proti třem a pohotové Vondrkově trefě v přesilovce prohráli s Piráty 2:3

Před páteční velkolepou cestou Kometa expresem na Spartu se tak do moc slavnostní nálady nedostali. „Padesát, možná pětapadesát minut jsme je mleli, byli jsme lepší. Zápas nebyl z naší strany špatný, ale přesilovka pět na tři nic, další přesilovky skoro bez střelby, Chomutov čekal na naše chyby. Přišly tři, padly z nich tři góly, nazdar, po zápase,“ chmuřil se brněnský obránce Ondřej Němec.

Na střely domácí vyhráli 21:17, ale rozdíl měl být při jejich souvislé převaze v poli daleko výraznější. A zmiňovaná dvojnásobná přesilovka? Stříleli v ní Erat vedle, Krejčík do brankáře, Němec do bránícího hráče. „Nějaké schéma jsme tam sehráli, ale neproměnili jsme ji. Říká se, že když nevyužiješ takovou přesilovku, nemůžeš vyhrát, a přesně tak to i dopadlo,“ řekl Němec.

Patnáct minut před koncem to byl za stavu 2:2 každopádně klíčový úsek zápasu. Přišel krátce poté, co měl gól na 3:2 na holi i Zaťovič. Zblízka mířil do tyče, od které puk sebral vynikajícím zákrokem chomutovský gólman Laco.

Po divoké první třetině, která skončila 2:2, to byl hlavně jeho zápas. Chytal výtečně. Dvakrát mu pomohla tyč, vedle Zaťovičovy šance skončila na konstrukci i Hruškova střela ve druhé třetině.

Velkou část tlaku Komety však rozleptala důrazně hrající defenziva Pirátů. „Víme, jak hrají, že jsou nepříjemní, lezou po zádech. Dvakrát jsme jim úplně zbytečně dali šanci dát gól, to oni zužitkovali. Třetí gól byl trefený dobře, to se stává, i když tam byla škoda nevyhozeného puku, který jsme měli na hokejce. Největší problém byl v našem útočném pásmu. My jsme šance neproměnili a tři body vezou oni,“ shrnul Němec.