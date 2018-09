Nahodil, spasitel Komety: Ukázali jsme, že máme obrovskou sílu

Přitom Kometa vstoupila do zápasu jako hurikán a mohla vést víc než 2:0. „Asi jsme si mysleli, že to půjde samo. Přitom první třetina byla z naší strany super, pak jsme polevili. Chomutov má výborné kontry, když získají puk ve třetině, nastřelí ho a letí za tím. Dokázali vyrovnat, vůbec to nebyl lehký zápas. Zaplaťpánbůh jsme to pak ubojovali, tým ukázal obrovskou sílu.“

U vítězného Nahodilova gólu v přesilovce asistoval Američan Peter Mueller, nová akvizice Brna. „Má strašný čich na góly a umí parádně vystřelit,“ chválí ho střelec večera.

Loni Kometa odeslala Nahodila na hostování do Mladé Boleslavi, obnovená premiéra vypadala jako ze snu. „Lepší to může být vždycky, ale já jsem za dva góly hrozně šťastný. A hlavně za to, že vezeme tři body do Brna. Výborně jsme vstoupili do sezony. Já osobně chci ukázat, že můžu být platný hráč.“

V jaké náladě našel kabinu dvojnásobného šampiona? „Euforie po titulu je vždycky, je to takové strašně příjemné. Všechno je uvolněnější,“ líčí autor 64 extraligových gólů. „Každý chce vyhrávat, až pak se začne povídat, co dál. Zatím nikdo nemyslí na to, co bude v play off.“

V nedělní domácí premiéře Kometa vyzve Plzeň.