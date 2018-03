Kometa vyrazila za obhajobou titulu. V cestě stojí rozjeté Vítkovice

Velký obrázek Masarykova poháru pro vítěze hokejové extraligy mají hráči brněnské Komety pokrytý snímatelnou vrstvou, rozdělenou na dvanáct samolepek. Po každé výhře v play off jsou připraveni jeden kousek sejmout. Cílem je pohár „svléct“ až do konce. Dvanáct nálepek značí dvanáct vítězství potřebných k tomu, aby mužstvo celou soutěž vyhrálo.

Kometě se to povedlo loni. Letos to chce dokázat znovu.

„Co bylo loni, je pryč. Teď je před námi nová příležitost něco dokázat a my do toho jdeme s tím, že bychom hodně rádi uspěli. Znovu máme obrovskou chuť po vítězství,“ ujišťuje Jan Hruška, útočník Komety a brněnský patriot.

Před rokem slavil titul na ledě obklopený příbuznými a kamarády, jichž má v Brně spoustu. Dobře ví, jakou euforii tady Kometa dokázala vyvolat. Svému městu pomohl vrátit zlato, na které v nejvyšší soutěži čekalo 51 let.

O tom, kdo získá titul letos, bude jasno nejpozději 26. dubna, kdy by se hrálo rozhodující sedmé finále. Může to být sedm týdnů velkých sportovních emocí s Kometou jako středobodem.

„Nevím, jak ostatní, ale já se hodlám soustředit hlavně sám na sebe. Chci si to užít, být co nejvíc prospěšný mužstvu, a když to vtáhne zase co nejvíc lidí, tak to bude jenom obrovské plus, protože pro ně hrajeme. Co bude okolo, je krásné, ale pro nás je to něco navíc,“ upozorňuje Hruška.

Třeba i pro tyhle vlastnosti může majitel klubu Libor Zábranský hrdě říct: „Je tu obrovsky zkušený mančaft, hlavně máme vítězné typy hráčů, což jsem si vždycky přál. To je neskutečná síla v našem mužstvu. Já klukům hrozně věřím.“

Proto i na oslavu úterních 40. narozenin kapitána týmu Leoše Čermáka došlo už minulý týden. Od pondělí na jiné věci než na hokej zkrátka není prostor.

Letošní pouť za pohárem startuje Kometa v úterý v 17.30 ve Vítkovicích, doma se představí o víkendu. Pokud ze čtvrtfinále postoupí všichni favorité plus ona, začne venku i případné semifinále a finále.

Tak jako loni, kdy k zahájení první série cestovala na Spartu. Dvakrát v Praze vyhrála a rozjela se tak, že už ji nezastavily Hradec Králové ani Liberec.

Jen tři hráči patřící do současné základní sestavy Komety loňský titul nemají: brankář Marek Langhamer, bek Michal Barinka a útočník Petr Holík.

Barinka „byl u toho“ alespoň na začátku – jako poražený na straně Sparty. „Nechci to zažít podruhé. Věřím, že s Kometou to bude úplně jiné, že budeme vyhrávat a dostaneme se co nejdál,“ přeje si.

A že se říká, že obhájit úspěch je vždy těžší, než se k němu dostat poprvé? „Pokaždé je to těžké stejně,“ míní Zábranský.

Kdepak, k vzletným slovům nikoho v Kometě nevyprovokujete. „Schválně jsem si vytahal všechny výstřižky, které o nás loni vyšly po tom, co jsme vyřadili Spartu. Tehdy jsem řekl, že chci dál zůstat v roli outsidera. Soutěž je přece tak vyrovnaná, že vyhrát může kdokoliv. My se soustředíme na nás, na první zápas,“ tvrdí Zábranský.

Dlouhé dny příprav se zúročí právě dnes večer. Proti Kometě stojí Vítkovice se statisticky nejlepším brankářem soutěže Partikem Bartošákem, nejlepším hráčem v hodnocení „plus minus“ Markem Hrbasem nebo vousatým tvrďákem Janem Výtiskem – lídrem statistiky Radegast index. Jako tým se Vítkovice pyšní nejvyšším počtem zblokovaných střel z celé extraligy.

„Máme se na co těšit, bude to vyrovnaná série,“ tuší brněnský obránce Jakub Krejčík. Loni Kometu posílil na konci přestupního termínu, hned v prvním duelu se zranil a naskočil až do vítězné jízdy v play off. Letos jde do rozhodující fáze sezony už jako stabilní součást brněnského mužstva. „Zkušenosti v play off jsou důležité a na naší straně je spousta kluků, kteří jich mají habaděj. Každý chce vyhrát, a když se to povede, nechce vyhrát jen jednou,“ hecuje.