Dva vyhrané jsou parádní, pochvaloval si brněnský mladík Nečas

Byly to pro Kometu nepříjemné momenty, zdobí ji však, že na ně měla bohatý počet odpovědí. Dvěma trefami v přesilových hrách včetně nádherného ťukesu před vítěznou brankou Martina Nečase si přivlastnila výhru 3:2 a celkově pak vedení 2:0 v sérii, která se nyní přestěhuje na sobotu a neděli do Brna.

„Chtěli jsme venku vyhrát aspoň jeden ze dvou zápasů, dva vyhrané jsou parádní, to je super začátek. Stejně jako vloni. Máme zkušený a vyrovnaný tým, čtyři silné lajny,“ pochvaloval si Nečas.

Velký krok k výhře udělali hosté v Ostravě mezi 35. a 36. minutou. Tam vedení 1:0 pro domácí dvěma brankami v rozmezí 48 vteřin otočili ve svůj prospěch. Marcel Haščák doklepl do sítě přihrávku Petra Holíka a jako první z Komety překonal Patrika Bartošáka, což Brňanům trvalo o 24:20 minut déle než v první partii.

Následovalo to, co o den dříve – Vítkovice se rozklepaly, začaly kupit chyby a jednu z nich potrestal Martin Erat přihrávkou před branku na Radima Zohornu. Za 48 vteřin si Kometa nachystala podmínky pro druhé čtvrtfinálové vítězství. To ještě víc přiblížil Nečas ve 44. minutě.

Domácí se ve snaze oddálit nejčernější scénář hrnuli do srážek, atakovali brankoviště, snažili se mistra vyvést z rovnováhy. Podařilo se jim to nečekaně gólem z půlky, který ale vzápětí Čiliak odčinil zákrokem proti vyložené šanci Jakuba Lva.

„Vítkovice už neměly tolik ze hry, přehrávalo se to ve středním pásmu, a najednou tohle. Trochu nás to znervóznilo, ale to se stane, zkouška pro náš tým, jestli to udržíme – a udrželi jsme to,“ podotkl Nečas.

Kometa vyhrála v play off osmý zápas v řadě. Posledním, kdo ji ve vyřazovací části dokázal zdolat, byl před rokem v semifinále hradecký Mountfield. Obhájce titulu pak drží ještě jednu sérii, týkající se čistě čtvrtfinále: stejně jako vloni na Spartě i tento týden ve Vítkovicích v obou zápasech prohrával 0:1 a zápasy vyhrál stejnými výsledky, tedy 3:2 a 3:2 v prodloužení.