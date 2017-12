Že tys hrál s Klepišem? přivítal Zaťovič (staro)nového parťáka

Po návratu do Komety ovšem zkušený centr zjistil, že některé herní návyky za měsíc hraní jinde naopak přenastavit jdou. „Po tréninku za mnou přišel Zaťa (Martin Zaťovič – pozn. red.) a říká mi: Ty jsi hrál s Klepišem, že mi každý puk dáváš doprava, že?“ líčil Němec nástrahy svého návratu do modrobílého brněnského dresu. Ve středu si ho po boleslavské epizodě opět navleče.

Máte na návrat velkou chuť?

Jsem tady doma, to se nemění, a doufám, že tady ještě nějaký rok doma budu. Chuť je obrovská. Doufám, že hostování splnilo svůj účel, rozehrál jsem se tam k nějakým výkonům a ty budu předvádět i v Kometě.

Co jste si z hostování přinesl?

Třeba větší sebevědomí. Dostal jsem tam víc prostoru, něco mi tam taky spadlo (za deset zápasů měl Němec bilanci 3+4 – pozn. red.). Osvěžil jsem si tam, že jsem hokej nezapomněl hrát a že i body umím dál dělat.

A konkrétněji herně?

V Brně jsem měl nízké sebevědomí, nevěřil jsem si na kličku, hodně puků mi zbytečně přeskakovalo, nebyl jsem schopen nic udělat. Doufám, že to se zvedne, zase budu hrát svoji hru s pukem na hokejce a vymýšlet svoje nahrávky, které budou dostávat kluky do šancí. S tím jsem se vrátil a to bych chtěl předvádět.

V Mladé Boleslavi jste si pochvaloval hodně prostoru na ledě, na rozdíl od začátku sezony v Kometě. Máte představu, jak to s vaším vytížením bude teď?

Vzhledem k tomu, že Kometa má čtyři vyrovnané lajny, z nichž každá může rozhodnout zápas, to s ice timem takové jako v Boleslavi asi nebude. Ale vrátil jsem se do přesilovkové formace, nějaký čas a důvěru bych snad dostat mohl. Vracím se do Brna s tím, že chceme dělat body, jít nahoru tabulkou a dojít zase až k tomu vysněnému cíli. Jestli budu já hrát šest minut a ostatní dvacet, nebo budeme všichni na dvanácti, to už je vcelku jedno, pokud to bude šlapat mančaftu.

Nový je pro vás v Kometě brankář Langhamer. Jak na vás působí?

Potýká se s větším kluzištěm, sám říká, že má problémy s orientací. Ale je to živý, pracovitý a pohyblivý kluk. Myslím si, že s Márou Čiliakem vytvoří super dvojici.

Dávají se mu těžko góly?

(usmívá se) Zatím to tam padá. Jak jsem říkal, má maličko problém s šířkou kluziště. Bude to ale kvalitní gólman.