Vzadu zavřeno. Kometě stačí k výhrám minimum gólů

„Když máme nízkou produktivitu, snažíme se hrát zodpovědně dozadu, což se nám daří,“ poznamenal brněnský trenér Kamil Pokorný po „ušmudlané“ výhře 1:0.

Tu trefil pouhých 72 vteřin před koncem sváteční střelec Tomáš Bartejs, kterému přitom nevyšlo ani zpracování, ani samotná rána. „Martin Dočekal mi to dobře postrčil na střed. Chtěl jsem střílet hned, ale ještě mi to uteklo. Zaplať pánbůh,“ líčil obránce Komety trampoty při přijetí puku. „Pak jsem vystřelil jenom tak, abych prostřelil prvního bránícího hráče.“

To se mu sice povedlo, puk však svištěl mimo hostující branku... „Šlo to dvacet centimetrů vedle, ale trefilo to našeho hráče do nohy,“ posteskl si olomoucký brankář Branislav Konrád. „Jak se puk odrazil, ani jsem nevěděl, že je v bráně.“

Bartejs v první chvíli ani netušil, co dokázal. „Přes hráče jsem to neviděl. Ale kluci se radovali, tak jsem se radoval taky,“ popisoval 25letý bek, jenž se v základní části extraligy za celou kariéru radoval z gólu jen dvakrát. A v obou případech v této sezoně. „Že bych se rozestřílel? Doufám, že dva góly nejsou můj nejlepší počin,“ prohodil.

Přesné zásahy jsou momentálně vzácným zbožím pro celou Kometu, v posledních šesti duelech jich nastřádala pouze třináct (z toho jeden v prodloužení a jeden v nájezdech). Přesto všechny tyto zápasy vyhrála – sama totiž inkasovala pouze šestkrát. „S obranou jsme určitě spokojení. Dobře nám chytají gólmani, můžeme se o ně opřít,“ ocenil Bartejs.

Včera brněnskou klec dokonale uzamkl Marek Čiliak. Jako by se v první třetině nudil, tak hned v úvodu té druhé vyhodil puk z hřiště a daroval Olomouci přesilovku. „Nebylo to úmyslně, ale pomohlo mi to. Celkem jsem se do toho dostal,“ sdělil slovenský gólman, který zářil především v závěrečné části. „Olomouc vystrčila růžky a byla lepší, k nám se v závěru přiklonilo štěstí,“ přiznal trenér Pokorný. „Ale možná se nám vrátilo za některé předchozí zápasy, kdy to bylo naopak.“

Brňané si nyní dopřávají luxus dvou prvotřídních brankářů. Zdá se, že Čiliaka přítomnost nedávné posily Marka Langhamera (nyní zraněného) postrčila k ještě lepším výkonům, byť on sám to odmítá. „Tohle vůbec neřeším. Jde to mimo mě, soustředím se vždycky na sebe,“ ujišťoval Čiliak. „Nějaká konkurence je dobrá, ale ta tu byla, i když tu byl Karel (Vejmelka). Věřím, že ještě bude dost zápasů, doplníme se a budeme klukům pomáhat.“

O jistotu vzadu se nyní Kometa bát nemusí, vepředu ale potřebuje přidat. „Málo jsme se tlačili do brány a clonili, neměli jsme odražené puky,“ všiml si včera Čiliak. „S Olomoucí je to těžké. Když proti nim od první třetiny nevedete, jsou urputní a nedají metr ledu. Pak už jsme se soustředili na obranu, protože za stavu 0:0 tam může padnout úplně všechno a rozhodnout,“ upozornil Bartejs, který svá slova sám naplnil.