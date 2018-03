Kometa pádí dál bez kaňky. Jsme pořád stejní a skromní, říká Zábranský

Po loňském mistrovském marši tentokrát v nejkratší možné době vyprovodili Vítkovice. „4:0 je výsledek, který mluví za všechno,“ shrnul čtvrtfinálovou sérii generál modrobílé armády Libor Zábranský.

Zdá se, jako by kolos, který stvořil, nešlo ani rozkymácet, natož položit. Z Komety v play off sálá až neuvěřitelná suverenita. „Náš herní plán byl jasný. Na rozdíl od loňské první série proti Spartě vůbec nebylo potřeba do týmu sahat,“ liboval si Zábranský.

Pokud Vítkovice po dvou domácích prohrách větřily alespoň naději na zvrat, musely na něj zapomenout hned po první sobotní třetině. Brňané v ní nasypali tři góly, celkově třetí partii ovládli 4:0 a položili soupeři hlavu na špalek. V neděli jej pak triumfem 3:1 definitivně odrovnali.

„Série byla celkově strašně vyrovnaná, o to víc si takového vítězství ceníme. Rozhodly maličkosti. U nás bylo větší týmové pojetí než u Vítkovic, to byl hlavní rozdíl,“ míní brněnský obránce Jan Štencel.

Vyrovnaná série? Výsledkově možná, kromě sobotního mače soupeře dělil vždy jen jeden gól (včera Kometa přidala ten poslední až při soupeřově hře bez brankáře). Zároveň však člověk má pocit, že ať se děje cokoliv, modrobílí prostě nakonec stejně vyhrají. „Tohle si nemůžeme připouštět, jinak by přišel velký pád dolů,“ upozorňuje Štencel. Také Zábranský rád opakuje: „Jsme pořád stejní a skromní.“

Jenže Brňané zároveň moc dobře vědí, co se v nich skrývá. Třikrát ze čtyř zápasů vstřelily Vítkovice první gól, jenže s Kometou to nijak nepohnulo. „Jeden gól zápas nedělá, navíc jsme ho dostali v první třetině, takže byla spousta času na otočení,“ popisoval včera Štencel. „Síla v týmu je, my to víme. Proto jsme se uklidnili, ať se nikam neženeme, že góly dáme.“

Jak si úřadující mistři řekli, tak také udělali. Včera sice dlouho naráželi na fantastický výkon brankáře Patrika Bartošáka, ale díky drtivému tlaku zvýrazněnému přesilovkami přece jen dokázali ve druhé třetině srovnat. A ve třetí pak právě Štencel nasměroval celek k postupu.

„Měli jsme výhodu, zkusil jsem podpořit útok, vyplul jsem na brankovišti a Hrouda mě výborně našel,“ pochválil drobný obránce skvostný pas spoluhráče Jana Hrušky. Ne nadarmo se Kometa v součtu s loňskem může chlubit unikátní sérií: v play off vyhrála deset duelů v řadě!

„Když jsme tým skládali, šlo mi hlavně o to, abychom měli vítězné typy. Klukům hrozně věřím,“ neskrývá Zábranský. „Ukázali jsme obrovskou sílu, kondiční připravenost, všechny zápasy jsme výborně zvládli takticky. Také jsme nesklouzli k žádným zákeřnostem, které předváděl soupeř. Některé jeho zákroky podle mě do hokeje vůbec nepatří,“ prohlásil brněnský trenér a majitel klubu v jednom.

Extra bonusem k dominantnímu projevu Komety byly přesilovky, modrobílí jich využili v sérii celkem šest. „Bavíme se i o disciplíně, některé fauly ze strany soupeře byly zbytečné. Naši kluci to naopak zvládli perfektně,“ pochválil Zábranský. Jediným šrámem je pro Kometu ztráta útočníka Martina Dočekala, který má ruku v sádře a měl by být nejméně tři týdny mimo hru. Teď mohou modrobílí v klidu odpočívat a vyhlížet soupeře pro semifinále, které zahájí až příští týden buď ve čtvrtek, nebo v sobotu.

Ať na Kometu narazí kdokoliv, bude stát před skoro neřešitelným úkolem. „Vždycky klukům říkám, že se budeme dívat sami na sebe, věřit v sebe sama, makat a dřít. O tom je play off. Jestli z nás další soupeř bude mít obavy, si netroufám říct, a je mi to jedno,“ prohodil Zábranský.