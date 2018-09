Kometa se naladila vítězně. I proti Eisbärenu ukázala, jak otočit skóre

Nedělní domácí triumf 4:3 nad Eisbären Berlín byl třetí v řadě, celkově Brňané v přípravném období včetně Ligy mistrů opanovali sedm z deseti utkání.

„Myslím, že je to čím dál tím lepší. Snad začneme extraligu tak, jak jsme skončili přípravu,“ doufá útočník Petr Holík.

Poslední prověrka modrobílým neplánovaně posloužila jako nácvik situací, kdy má jeden z týmů na ledě početní převahu. „Připadalo mi to jako na tréninku, když jdeme pilovat oslabení a přesilovky,“ komentoval brněnský trenér Kamil Pokorný celkem 17 vyloučení.

Radost z tohoto jevu neměl. „Utkání bylo strašně rozkouskované a hra ztratila tempo. Je škoda, že se do zápasu nedostanou hráči, kteří hrají rovnovážné situace, zahrály si hlavně speciální formace. Bylo toho na můj vkus moc,“ posteskl si Pokorný. „Některé fauly byly zbytečné, některé jsme sotva našli. Ale takový je mezinárodní metr,“ konstatoval.

Kometa si alespoň ověřila, že fauly soupeřů dokáže trestat. Hned tři přesilovky využila. „To je samozřejmě pozitivní. Pak byly akce, které měly gólem skončit, a bylo to jen o štístku. Byly také pasáže, kdy jsme se v útočném pásmu neudrželi, ale když vám dá někdo tolik minut v přesilovce, nikdy to není tak, že soupeře celou dobu zmáčknete a dáte mu osm gólů,“ podotkl kouč.

Chvílemi brněnské přesilovky připomínaly soukromou střelnici Petera Muellera. Americký fantom pálil ostošest a nakonec si jedna z jeho dělovek našla cestu do sítě.

„Jestli má frajer takovou střelu, byla by obrovská škoda toho nevyužít. Každý by měl pracovat pro mužstvo v tom, v čem je nejlepší. Je dobře, že to zkouší,“ prohlásil Pokorný.

Kometa předvedla rovněž svůj typický majstrštyk, kterým je otáčení nepříznivého skóre. Ztrátu 0:2 zvládli Brňané smazat ještě do první přestávky. „Zase se ukázala síla týmu. Je důležité, že nás to nepoloží,“ vyzdvihl Holík, jehož tým se výhrou výrazně přiblížil k postupu ze své skupiny Ligy mistrů.

Teď se však přepíná na extraligu. „Kluci se znají a vědí, co mají hrát, ale pořád se musíte zdokonalovat,“ hlásí Pokorný.