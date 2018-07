Kometa začne sezonu bez Erata. Veterán se zapojí, až dostane chuť

Kapitán posledního olympijského výběru chyběl při pondělním prvním tréninku Komety na ledě a bude chybět i na začátku extraligy, což je součást jeho gentlemanské dohody s majitelem a koučem týmu Liborem Zábranským.

„Máme jasnou dohodu, že až bude mít Martin chuť, tak nastoupí. Bude to jen jeho rozhodnutí,“ řekl Zábranský.

Erat začátek sezony vynechává, aby mohl věnovat víc času rodině. Kariéru si pak prodlouží ve druhé polovině extraligy.

„Chtěl jsem hrát dál, ale zároveň jsem chtěl být fér vůči Liborovi (Zábranskému). Takže jsme se dohodli, že mi dá prostor, abych se připojil později. Malej půjde do školy, chci být s ním. Vyšel mi vstříc, za což mu děkuju,“ řekl Erat v letním rozhovoru pro deník Sport.

Připravovat se plánuje individuálně. Termín nástupu do zápasů si neurčil. „Jestli to bude v říjnu, v prosinci nebo v lednu... Každopádně vím, že se budu chystat individuálně tak, abych byl stoprocentně nachystaný, až k tomu dojde,“ potvrdil, že s comebackem počítá.

Němec: Erat je do hokeje zažraný, bude tady denně

Nezvyklá situace, kdy jeden z hlavních lídrů je mimo tým, není pro Kometu problémem. „Martin má v šatně pořád věci, ještě mu je nikdo zabalené za dveře nedal, tak se asi vrátí,“ usmíval se po prvním tréninku obránce Ondřej Němec.

Ze své zkušenosti, jak brzo 37letého Erata poznal, se stejně nebojí toho, že by jeho spoluhráč byl úplně mimo dění v Kometě. „On se tady stejně bude pohybovat,“ nepochybuje Němec. „Jeho děti budou v Brně chodit do školy, takže on sem (na stadion) bude chodit, zůstane součástí našeho týmu. Je do hokeje zažraný tak, že tady bude nejspíš každý den. Možná ne na ledě, ale s týmem zůstane a jeho rady budou ku prospěchu,“ pokračoval už vážněji Němec.

Erat se role „nehrajícího poradce“ nezříká. „Hlavně, aby kluci byli ze začátku v klidu a měli pohodu. Já se budu snažit pomáhat, ale tým tvoří hlavně trenéři a Libor Zábranský,“ podotkl.

Taky Zábranský k potenciálnímu datu Eratova návratu říká: „Nemyslím si, že to Martin vydrží tak dlouho, aby naskočil až v lednu. Teda alespoň doufám.“

Vyzbrojená na to, aby období bez Erata překlenula bez úhony, je Kometa na startu přípravy na ledě více než slušně. Dorazil mistr světa Lukáš Kašpar, zámořskou posilou je americký útočník Peter Mueller. Do obrany se nově postaví Juraj Mikuš.

Pravděpodobně i s jejich účastí bude nyní v přípravě hledat složení úderné přesilovkové formace, která se v Brně Eratovou absencí a odchodem Jakuba Krejčíka do Finska rozpadla. Erat při tom bude chybět jako hlavní režisér brněnské přesilovky.

„Určitou představu máme, s majitelem (Zábranským) jsme ji probrali. Máme na to měsíc a půl,“ říká Němec.

Zajímavý příspěvek čeká například od Muellera, praváka se zkušenostmi nejen z NHL, ale i z americké reprezentace. „V extralize může být velkým hráčem,“ myslí si Němec. „Máme v něm gólového hráče s dobrým bruslením. Věřím, že mezi nás zapadne, angličtina problém nebude,“ odhaduje.