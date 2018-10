Beci chytili slinu a Kometa skolila extraligového lídra

Ve středečním utkání Ligy mistrů proti Zugu dali zadáci (Ondřej Němec a Dalimil Mikyska) oba dva góly Brna, v pátek v 9. kole nejvyšší soutěže na to navázali Jan Štencel a Michal Barinka a orámovali tak vítězství nad lídrem tabulky z Litvínova 3:1.

„Impulzy, ať se víc tlačíme do střelby, jsme dostávali. Střel máme celkově hodně málo a to se odráží na počtu vstřelených gólů. Ani já jsem to poslední dobou moc nezkoušel, chtělo to změnu,“ řekl Štencel, autor prvního gólu zápasu v 9. minutě. Prosadil se od modré v přesilovce. „Ode mě to v početní převaze musí začít,“ uvědomuje si jeden z konstruktivních beků Komety.

Ti byli v průběhu září „na tapetě“ za nízkou produktivitu. Svoje důvody fakt, že brněnští obránci bodovali méně než v úvodech předchozích sezon, měl - odešel Jakub Krejčík, na čtyři zápasy vypadl Ondřej Němec. Navíc se v útoku prosazoval hlavně střelecky disponovaný první útok, takže na beky tolik pokusů nezbylo.

To ale tento týden změnila přesná palba od modré. Barinkovi navíc ke skórování pomohla jemná teč bránícího litvínovského hráče, která puk zvedla nad rameno brankáře Jaroslava Januse.

„Jsem rád, že to tam padá. Štenclíkovi to tam padlo; on střílí, hraje výborně přesilovky, jsem za něj strašně rád. Když tam něco padne mně, je to jen plus,“ pravil Barinka.

Zleva Robin Hanzl z Litvínova a brněnský Jan Hruška který střílí na bránu soupeře.

Po jeho trefě Kometa v 54. minutě vedla už 3:0. Poprvé v sezoně tak obhájci titulu vedli o více než dvě branky. „Pomůže to celému týmu. Víc si dovolí, protože ví, že když nějaký gól dostaneme, nebude to hned znamenat vyrovnání,“ podotkl Štencel.

Po středečním krachu a obratu z 2:0 na 2:3 proti Zugu cítí Kometa silné tříbodové povzbuzení po skolení lídra tabulky. Zápas se jí povedl, v důrazné partii byla lepší.

„To, jak jsme končili zápas ve středu, byla cesta do pekel. Tak bychom žádný výsledek neudělali. Musíme hrát náš atraktivní hokej s dobrým bruslením. Hlavně hrát agresivně. Proti Litvínovu jsme to odehráli, jak jsme chtěli, mělo to kvalitu. Teď v neděli jedeme na těžký led do Vítkovic, tak se na to musíme dobře připravit,“ dodal Štencel už směrem k nedělní cestě na sever Moravy.