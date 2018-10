Mistr se hledá. Neviděl bych to nějak dramaticky, říká kapitán Komety

Dvougólové první třetiny dál nejsou pro Kometu Brno základem pro tříbodové zisky. Ve třetím zápase v řadě se brněnští hokejisté prosadili dvakrát v úvodní dvacetiminutovce, stejně jako v neděli na Spartě vedli i proti Zlínu brzo 2:0, a stejně se o výsledek bojovalo až do konce.

S tím, že tentokrát z toho byly pro Kometu alespoň dva body za remízu v základní hrací době a zvládnuté nájezdy. Ty pro domácí tým vyhráli jediný střelec Martin Zaťovič a neprůstřelný brankář Karel Vejmelka.

„Start byl jako z říše snů. Dali jsme dva góly, dvanáct minut jsme soupeře nepustili za půlku. Přišla ale naše oslabení, Zlín dal kontaktní gól a už to byl jiný zápas,“ hodnotil brněnský trenér Kamil Pokorný.

Dva vydřené body pro Kometu znamenají, že svoji první čtvrtinu zakončila na 22bodovém zisku a průběžném 6. místě extraligy. Kolo se ale dohrává v pátek.

„Není to špatný vstup do soutěže. Mohlo by být líp, mohlo by být hůř. Neviděl bych to nějak dramaticky,“ pravil kapitán Leoš Čermák.

Oproti loňsku má obhájce titulu za srovnatelné období o osm bodů méně. Potýká se s nevyvážeností mužstva v ofenzivě: výrazně se prosazuje jen první útok, zbylé tři formace paběrkují. Obměněná sestava si stále ještě sedá.

„Optimální to z naší strany není, o tom víme. Zaměřujeme se na to na tréninku. Máme pár zápasů (tři) do reprezentační pauzy, tak v nich budeme chtít co nejvíc bodovat a pak na tom zapracujeme znovu,“ podotkl Čermák.

V derby se Zlínem alespoň Kometa zarazila trend porážek a po dvou klopýtnutích zase zvítězila, ale byl to větší boj, než si vítězové byli po suverénním začátku ochotni připustit.

„Je to výhra jako každá jiná, ale tenhle zápas měl skončit třemi body pro nás,“ mračil se i útočník Luboš Horký. „Za prvních deset minut jsme mohli dát čtyři góly a mohlo být po zápase. Dělali jsme ale hloupé fauly. Dva body bereme, ale příště tohle musí být za tři,“ sypal ze sebe.

Jestli byl domácí zápas v něčem podobný tomu na Spartě, kromě vývoje skóre, pak právě v brněnských faulech.

„Dnes jsme oslabení ubránili, ale Zlín se při přesilovkách dostal do hry a vyrovnal pak,“ konstatoval trenér Pokorný.

Nakonec mohlo být pro jeho tým ještě hůř, protože v oslabení se bránil ještě necelé poslední dvě minuty v prodloužení. I tam vychytal Vejmelka obrovské šance hostů.

„Chci vypíchnout výkon kluků, kteří to v prodloužení odbránili. Možná za to se k nám pak v nájezdech přiklonilo štěstí, ale po takovém začátku je potřeba v těchto zápasech kontrolovat hru,“ řekl Pokorný.

V Brně sami cítí, že to drhne. Zlínu nedohráli pro zranění tři důležití hráči (David Nosek, Tomáš Čachotský a Antonín Honejsek), a stejně Kometu držel v šachu.

„Nehráli jsme jednoduchou hru, vymýšleli jsme, ztráceli jsme puky na modrých čarách,“ pojmenoval trápení útočník Horký. „Když jsme začali hrát jednoduše, tak to fungovalo. Takhle musíme hrát vždycky, když nám to teď herně nejde,“ doplnil.

V obměně hráčů v týmu by Horký příčinu slabšího bodového zisku nehledal. „Pořád je tady většina kluků stejných. Kostra je stejná a ti, co přišli, rychle zapadli,“ ubezpečil.

Jak naznačil trenér Pokorný, někdy je to v případě Komety i hra milimetrů. Ve středu to ukázal na příkladu Zaťovičova brejku za stavu 2:0. „Ujel v oslabení, což on umí, i koncovka byla kvalitní, ale trefil tyčku. Nevím, jak by se zápas vyvíjel, kdyby dal gól,“ nechal otázku otevřenou Pokorný.