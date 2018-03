Kometa před semifinále čeká a... Čeká. Raději bych hrál, říká Zohorna

Série vítěze základní části (Plzeň) s obhájcem titulu (Kometa) začíná v sobotu na západě Čech. Rozhodlo o tom až poslední čtvrtfinále mezi hradeckým Mountfieldem a Libercem, jež Hradec vyhrál 2:1 a poslal Kometu právě do Plzně. Sám utvoří druhou semifinálovou dvojici s Třincem, který postoupil v neděli.

„Týden jsme jen trénovali a čekali na jméno soupeře. Teď ho víme a počkáme si ještě do soboty. Raději bych hrál, ve středu odcestoval ven a ve čtvrtek nastoupil, ale nedá se nic dělat. Každá pauza se dá zvládnout, pokud netrvá tři týdny,“ řekl Hynek Zohorna, útočník Komety.

Proti Plzni si v play off zahraje už potřetí. Poprvé to bylo v roce 2012 taky v semifinále, podruhé v roce 2014 už ve čtvrtfinále. Zítra to budou na den přesně čtyři roky, co tehdy poslední zápas rozhodl v prodloužení, poslal Kometu do dalšího kola, Plzeň na dovolenou a jejího lídra Martina Straku do důchodu.

Vzájemné duely Komety a Plzně v této sezoně Všechny skončily o gól, tři se prodlužovaly. Z pohledu Komety to bylo 5:4 v prodl., 4:5, 3:2 po nájezdech a 4:5 po nájezdech

Oba týmy byly produktivnější než celkově v sezoně. Průměrné skóre ze vzájemných zápasů je 4:4.

Kometa má v sezoně průměrné skóre 2,8:3,2, Plzeň 3,3:2,4.

Tomáš Mertl, nejlepší střelec základní části, dal Kometě v jednom z duelů dva góly, ve zbylých se neprosadil.

Milan Gulaš, nejproduktivnější hráč základní části, má v Brně bilanci 0+1. Gól Kometě letos nedal.

Vítězné góly dávali M. Erat, Straka, Mallet a Kratěna.

„Tehdy jel Jakub Koreis po mantinelu, odhodil od sebe dva hráče, nahrál mi to a já jsem byl sám před bránou. V ní byl tehdy Machovský. Mám tu situaci před sebou. A hlavně pak náš tým, jak se raduje. To jsou okamžiky, které se nezapomínají,“ dal k dobru cennou vzpomínku Zohorna.

V play off je specialistou na klíčové góly, podobně vloni ukončil sérii proti Mountfieldu. „Daří se mi být ve správný čas na správném místě. Když to vyjde i s postupem, jsem naprosto spokojený. Asi nejdůležitější takový gól byl ten vloni s Hradcem, ale ten proti Plzni řadím taky moc vysoko,“ řekl.

Znovu proti sobě bude mít Martina Straku, ale už v jiné roli; jako šéf týmu a hlavní kouč dovedl Straka svůj celek k prvenství v základní části a udělal z indiánů obávaného protivníka, v jehož středu září hlavně dvojice Tomáš Mertl - Milan Gulaš. První je nejlepším střelcem základní části, druhý nejproduktivnějším hráčem extraligy.

Má Plzeň šanci stát se za posledních patnáct let teprve třetím mužstvem, které po Prezidentově poháru (za vítězství v dlouhodobé části) vyhraje v play off i titul? „Prezidentova poháru si vážíme, to bez debat. Bereme ho jako ocenění za celou sezonu. Ale tím to končí. Jsme tady kvůli jiným cílům,“ říkal plzeňský obránce Petr Kadlec v Brně, kde v 50. kole jeho tým první místo potvrdil.

Když se to Plzni povedlo naposledy, to bylo v sezoně 2009/10, vyfičela v play off v semifinále s Libercem.

Momentky z lednového utkání mezi Kometou a Plzní.

„Kvalitní mužstvo má, bude nebezpečná,“ říká Zohorna. „Staví na první lajně. Je tam v obraně zkušený Kadlec a její hlavní zbraní jsou Mertl s Gulašem. Ti jsou hlavním postrachem soupeřů... Ale já bych spíš preferoval vyrovnanost, jakou máme my, než dva individuálně odskočené hráče. Čtyři lajny, playoffové, které každé střídání odfárají, jsou naší výhodou,“ posuzuje rychlonohý brněnský útočník.

Během dlouhé pauzy svitla Kometě naděje, že by mohla semifinále začít doma, a to v případě, že by postoupily Pardubice a Liberec. Ani jedno se nestalo. Zohorna tomu nevěnuje velkou pozornost.

Možnost minisoustředění před duelem číslo jedna považuje za dobrou variantu. „Mužstvo vyjede den dopředu, sejde se v autobuse a už v ten den se koncentruje na utkání. To je prospěšné. Kdybychom hráli doma, tak nám fanoušci pomůžou, to vím moc dobře, ale oni za námi přijedou kamkoliv,“ říká.