Přestupuji do Komety, mohl říct Köhler. Dohoda byla rychlá

Se začátkem května, kdy v českém hokeji nabíhají nové kontrakty, tak mohl 33letý důrazný forvard potvrdit: „Přestupuji do Komety Brno.“

Co všechno jste dal na misky vah, než jste se rozhodl?

Bral jsem ohled na sílu kádru a na ambice. Každý chce hrát o nejvyšší mety, což je v případě Komety naplněné na sto procent, protože ona na té nejvyšší metě už dva roky je. (úsměv) Agentovi jsem na začátku sám řekl, ať zkusí zjistit, zda by v Brně byla možnost. Pak byla dohoda velice rychlá. Když to řeknu lidově, během pár mailů jsme byli na všem zásadním domluvení. U takových jednání to bývá tak, že se musí čekat, váhá se. Kometa dala najevo zřetelný zájem. Neméně důležitý pak byl návrat blíž k domovu, protože šlo i o rodinné rozhodnutí.

Budete dojíždět ze Zlína?

Ano, ta možnost dojíždění do Brna tady je, což je velký benefit. Děti nebudou muset točit během roku dvě školy nebo školky. Když se to sečetlo, tak to vyšlo takhle.

Brněnský boss Libor Zábranský si zakládá na tom, že s hráčem, s nímž jedná, se rád osobně sejde. Bylo to tak i ve vašem případě?

Tuhle příležitost jsem přivítal. Nebylo by příjemné přijít do nového prostředí s tím, že očekávání byla jiná, než je realita. Mluvili jsme spolu a řekli jsme si, co bych měl do Komety přinést.

Dá se to konkretizovat?

Hlavně to je hokej kolem branky, důraz v tomto prostoru.

V minulých letech jste se s Hradcem pohybovali v horních patrech tabulky, kde byla i Kometa. Neměl jste na ni už někdy pifku, jakou byla pro ostatní překážkou?

Loni nás vyřadila v semifinále, což se stane, bral jsem to jako vyřazení od kvalitního soupeře v sérii play off. Už jsem to v Brně zažil v sedmém zápase jako hráč Zlína, ale taky jsem byl u toho, když Zlín nad Kometou vyhrál ve finále. Pokud něco, tak jsem byl překvapený její suverenitou v posledních dvou play off. Vždy šla ze spodního místa, všechny série začínala venku, a nakonec prohrála vždycky jen dva zápasy.

U nichž jste loni osobně byl. Tehdy byl Hradec jediný, kdo Kometu v play off zdolal, a přijde mi, že jí byl taky nejhouževnatějším soupeřem.

Stejně ale, když to vezmu celkově, tak Kometa přes nás postoupila zaslouženě. Nebudu říkat, že jsme byli lepší a vypadli smolně, protože tak to nebylo. (usměje se) Musím říct, že to přepnutí z běžného režimu do módu play off je u Brna až obdivuhodné. Dá se to nazvat dominancí.

Kdybyste si mohl vybrat, přivítal byste na konci příští sezony souboj s Mountfieldem ve finále extraligy?

(směje se) To je tak strašně daleko! Ví někdo, jak se bude soutěž vyvíjet a kdo dojde v play off daleko?

V Brně si buďte jistý, že tyto ambice tam budou od začátku.

Dobře, tak v tom případě řeknu, že pokud se nám s Kometou podaří do finále dostat, tak ať je to proti komukoliv, ale ať je to hlavně úspěšné.

Když jste už nakousl ambice a schopnosti kádru, tušíte, s kým se od léta budete potkávat v šatně Komety?

Vzhledem k tomu, že jsme s Brnem komunikovali v době, kdy ještě nebyla dohraná soutěž, jsem se soustředil na svůj tým a svoje výkony. Navíc mi nepřišlo taktní páčit z někoho, jak to bude s hráči Brna.

Můžeme se zřejmě už bavit o Martinu Bakošovi, útočníkovi z Liberce, který má do Brna taky namířeno. Viděl jste jeho nájezd ze zápasu slovenské reprezentace, který je nyní hitem na internetu?

Viděl, moc pěkně to udělal. Co k tomu víc říct? Do takových věcí já se určitě pouštět nebudu. (usmívá se) Moje parketa bude počkat někde za brankou, kdyby to nevyšlo a nebyl z toho gól hned na první pokus.

A pokud do třetice zůstaneme u tipování, podaří se Mountfieldu v příští sezoně prosadit do absolutní špičky, za čímž se vytrvale snaží jít?

Musel bych mít křišťálovou kouli, abych na to mohl odpovědět. Za sebe na Hradec nemůžu říct nic špatného. Místo pro život jsme tam našli dobré, i hokej se tam dělá na dobré úrovni.

Šéf tamního klubu Miroslav Schön se netají svým negativním vztahem k Lize mistrů. V Brně vás tahle soutěž čeká taky. Zahrajete si ji rád?

Jsou to čtyři kvalitní zápasy v létě, kde mohou mít svoje místo, proč ne. A dál... víte, když to vezmu zeširoka, ani fotbalová Liga mistrů neměla hned od začátku takovou prestiž, jakou má nyní. Ani NHL ve své třetí sezoně asi nebyla takhle na vrcholu. Třeba jednou nastane doba, kdy bude velkou metou v hokeji Ligu mistrů vyhrát. Zatím je to tak, že kdybych si měl vybrat, jestli mít šanci vyhrát extraligu, nebo Ligu mistrů, vyberu si bez přemýšlení extraligu.