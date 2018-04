V útoku jsme toho moc nevymysleli, uznal brněnský útočník Hynek Zohorna

Kvůli tomu jiná série pokračuje, a to právě ta probíhající semifinálová mezi vítězem základní části z Plzně a brněnským obhájcem titulu. Pátý zápas je na programu v sobotu od 17.20 na západě Čech.

„Nic se neděje, nejsme z toho nějak vykolejení. Vůbec ne. Máme před sebou další zápas, je to 3:1 na zápasy a nám pořád chybí jeden krok dopředu. Série budou vyrovnané,“ děl Hynek Zohorna, autor jediné brněnské trefy večera. Osm minut před koncem bleskově proměnil přesilovku, víc toho ale Kometa nezvládla. „V útoku jsme toho moc nevymysleli,“ uznal Zohorna.

I proto, že v dresu Komety je jediným mužem v semifinále, který dokázal zužitkovat početní převahu, se noc na dnešek v Brně obešla bez oslav. Domácí měli za stavu 0:2 k dispozici 65 vteřin výhody pěti proti třem, z níž se jim však zavěsit nepodařilo.

„Kdybychom to proměnili, tak to bylo něco jiného,“ pokrčil rameny útočník Martin Zaťovič. „Na začátku byly šance na obou stranách. Zápasy jsou všechny stejné, je to pořád dokola. Jde o to, kdo dá první gól. Dneska ho dali oni,“ konstatoval.

Nebyl to navíc jen jeden, ale hned dva góly. Rychlé kombinace kolem brněnské branky dokázali během minuty a půl proměnit Jaroslav Kracík a Denis Kindl. „Každá taková fáze zápasu mančaft poznamená. Zápas to ovlivnilo. Museli jsme se z toho zvednout a podařilo se nám to až na konci,“ podotkl Zaťovič.

Plzeň pojala první z bitev, které musí vyhrát, aby unikla rychlému vyřazení, hodně důkladně. K rychlé hře přidala důraz, hlavně Ryan Hollweg se vyžíval v příležitostech přibít kohokoliv na mantinel. Za 12:26 minut rozdal hned sedm důrazných hitů, přesně polovinu celé plzeňské porce.

„Záleží taky na nás, k čemu ho pustíme. Jestli budeme jezdit s pukem vzadu, nebudeme ho dávat rychle od hole, tak on (Hollweg) toho hráče před sebou samozřejmě trefí. Nic zvláštního to ale nebylo. Hraje furt stejně,“ mínil Zaťovič.

Porážka je pro Kometu první ve vyřazovací části od 3. dubna loňského roku, kdy podlehla hradeckému Mountfieldu 0:1 po nájezdech. Trápila se v koncovce tehdy a trápila se i ve čtvrtek. „Měli jsme málo střel, málo jsme clonili před brankářem. To je špatně,“ káral svůj tým Zohorna.

Jeho gól v přesilovce byl podobný jako ten, který dal v Plzni. Najel si na přihrávku na levé straně a neomylně prostřelil brankáře Miroslava Svobodu. Venku se prosadil po šesti vteřinách, ve čtvrtek po osmi.

Na palebné pozici vystřídal Martina Nečase, který ze stejného místa Svobodu ostřeloval v předchozí fázi zápasu. „My se tam točíme. V této konkrétní situaci jsem měl čas, dostal jsem dobrou přihrávku a nezbývalo mi než vystřelit. Dá se říct, že to byl podobný gól jako v Plzni. Čekám, až se bránící hráči natáhnou na jednoho našeho, pak se tam udělá ulička. Martin (Erat) ji viděl, nahrál mi to tudy a já jsem byl sám. To máme nacvičené,“ popsal svůj úspěch starší z bratrů Zohornových v Kometě.

Bodoval zatím v každém utkání v play off a je s 10 body (6+4) nejproduktivnějším hokejistou mistra, zároveň však včera byl u obou inkasovaných gólů. Před tím prvním šla přihrávka z rohu od „jeho“ hráče.

„Poskytli jsme jim dvě šance a oni je proměnili. Vždycky třetí útočník má dozadu pomoct obráncům, a my jsme jim moc nepomohli. Dostali jsme za dvě střídání dva góly. To musíme do příštího zápasu změnit,“ zpytoval svědomí Zohorna.

Zvýšení obrátek přišlo podle jeho slov pozdě. „Jak jsme končili třetí třetinu, tak bychom měli nastoupit od prvního střídání,“ ponouká vzhledem k sobotě.