V Ostravě maturita, v Brně titul. Hokejový bek Štencel si váží obojího

„Prvním mým domovem jsou Otice u Opavy, druhým pak Brno, kde s přítelkyní žijeme a cítíme se zde bezpečně,“ říká 23letý zadák Komety před startem série play off s Vítkovicemi.

Co pro vás Ostrava a Brno znamenají?

Velmi významná je pro mne Ostrava vystudováním střední školy, maturitou a po hokejové stránce. V Brně jsem druhým rokem a strašně se mi tu líbí. Krásné město, super lidé... To beru jako krok kupředu. Jako hokejista jsem zde dosáhl na největší úspěch své sportovní kariéry, získal jsem zde mistrovský titul.

Nejspíš řeknete, že se to s maturitou nedá srovnávat.

A taky to tak je. Obě jsou to úplně odlišné kategorie. Obou úspěchů si cením, i těch studijních, protože si myslím, že je dobré mít vzdělání. Maturitu též beru jako velký úspěch. Srovnávat to ale nejde.

Fotbal na Bazalech, skupina Kryštof, pivo Radegast, florbal... Co z toho se vám na severu Moravy zadřelo pod kůži?

Musím říct, že na fotbale jsem nebyl v Ostravě ani jednou, nikdy mi to nevyšlo. Sport jsem ale sledoval. Včetně florbalu, kterému fandím. Pivu moc neholduji, takže z této kategorie nic. Když mám být konkrétní, tak to, co si z Ostravy nesu dál, jsou sport a lidé, se kterými jsem se potkal.

Slyšel jsem názor, že i hokej hrajete trochu jako florbal. Že při něm umíte šikovně pracovat rukama.

Jestli to fakt někdo řekl, tak jsem tím potěšen. Je pravda, že když jsem byl menší, nebo spíš mladší, hrával jsem florbal často. Práci s holí jsem měl poměrně pravidelně a nějaké dozvuky to ve mně nechalo i do hokeje. Byla to dobrá průprava, s pukem se cítím velice dobře.

Cítíte to tak, že sportovní jedničkou je v Ostravě pořád Baník?

Podle úspěchů se to dělí. Kde se daří, tam lidé fandí. Nevím, jak to funguje teď, asi to bude mezi hokejem a fotbalem napůl.

Je příjemnější žít tam, nebo v Brně, kde jsou hokejisté za největší borce?

Osobně se mi víc líbí v Brně. Lidé vás tu poznávají, všude jsou nějací známí, s kterými se dá pobavit o hokeji, případně o jiných sportech. V Brně je Kometa opravdu na každém kroku. Pro mě i pro kamarády je to jedině dobře. Brno je rozhodně v tomto ohledu lepší.

Naučil jste se něco až tady, na jihu Moravy?

Potkal jsem tady kluky, kteří chytají ryby v trochu větším měřítku, než jsem dosud chytal já. Jsou to, dá se říct, poloprofesionálové. Naučili mě nějaké nové technicky, nové způsoby rybaření.

Mluvíte o spoluhráčích Zohornovi s Dočekalem?

Přesně tihle dva kluci to byli. Jelikož už chytají strašně dlouho, tak mě zaučovali v nějakých věcech.

Budete konkrétnější?

Kluci chytají trofejní ryby, na to jsem nebyl zvyklý a neměl jsem na to vybavení. Chytají kapry a jesetery nad dvacet kilo, v tomhle jsem oproti svému rybaření na obyčejných rybnících povýšil.

Zapomněli jsme se zastavit u hudby. Jste z Ostravy patriotem a posloucháte Kryštof?

Shodou okolností se mi Kryštof opravdu líbí, ale nejsem přímo takový, že co je v regionu, to musím poslouchat. Nevyhledávám interprety z kraje, kde zrovna bydlím.

Když jste ani jednou nebyl na Baníku, tlačíte aspoň na dálku fotbalisty Opavy do první ligy?

Opavě fandím ve všem, takže i ve fotbale. Právě je na postupových pozicích a já doufám, že postup Opava i urve! Jelikož se i trochu škádlíme s naším fyzioterapeutem, který fandí Zbrojovce, tak budu rád, pokud postoupí Opava a třeba se utká s Brnem.