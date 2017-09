Kapitán Komety je zpět. Musíme hrát chytřeji, velí Čermák

Poslední týdny mohl kapitán brněnských mistrů bedlivěji sledovat hokejový rozvoj potomka, doma s rodinou trávil víc času. Ale vlastně to Čermáka nemohlo příliš těšit. „Pauza mimo mančaft moc psychice nepřidá,“ pokývl 39letý útočník. „Jsem rád, že jsem zpátky v kolotoči.“

Dlouholetého lídra modrobílé party vyřadila z plnohodnotné letní přípravy zraněná ruka. Kvůli ní přes léto kroužil sám po ledě s atrapou hokejky a připadal si spíš jako krasobruslař.

Kvůli ní plnil roli maskota a manažera, který vystupoval za tým před počátkem zlaté obhajoby. Kvůli ní zmeškal všechny přípravné mače, premiéru v Lize mistrů a především start extraligy.

Kvůli ní při domácích zápasech, kdy jeho souputníci válčili na ledě, šlapal na rotopedu v posilovně. Do boje vyrazil až v neděli proti nováčkovi z Jihlavy. A s céčkem na dresu zažil vítězný comeback. „Jsem rád, že jsme to zvládli,“ oddechl si Čermák, jehož Kometa poprvé v sezoně před domácími fandy zaknihovala tříbodové vítězství.

I vývoj mače proti Dukle ale poukázal na to, že k loňskému krasoletu na startu sezony, kdy Kometa ničila jednoho soka za druhým, mají Brňané daleko. „Za stavu 3:0 jsme si to sami zkomplikovali. Musíme hrát chytřeji a netlačit se tolik do útoku,“ podotkl Čermák.

„Zbytečně jsme polevili, ztráceli jsme puky u modrých čar a zasekávali se v našem pásmu. To se nemůže stávat, musíme si líp najet, dát lepší přihrávku,“ přizvukoval obránce Michal Barinka, jenž si v neděli odbyl brněnský debut.

Jestli ráno vůbec vstanu, děsil se

Zatímco bývalý bek Sparty, kterou Kometa vyzve dnes doma od 17.30 (vysílá ČT sport), se teprve učil pozápasovou děkovačku s diváky, Čermák si při oslavě počínal jako mazák. Za Kometu válí už od roku 2011, vůdcovskými schopnostmi si podmanil brněnskou kabinu, nepříjemnou hrou dráždí extraligové soupeře. Byť při letošní premiéře byl na známém bourákovi vidět elán, do větších rozbrojů u mantinelů se pouštět nechtěl.

„Prvních pár minut jsem měl obavy naskočit do rozjetého vlaku, postupem času jsem se otrkal a zlepšovalo se to,“ přibližoval zkušený centr. „Trénink vám nedá to, co zápas. Uvidíme, jak mě bude další den bolet tělo. Jestli vůbec vstanu,“ zavtipkoval lídr mistrovské Komety.

Čermákovy statistiky? Vyhrál devět z deseti vhazování. Na ledě strávil bezmála 14 minut, nasbíral dva plusové body a asistoval u druhé brněnské trefy Ondřeje Němce, jenž při Čermákově absenci nosil kapitánské céčko. „Tohle mužstvo ale kapitána má,“ pronesl elitní bek Komety. Kapitána, který už je i na ledě.