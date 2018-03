Dlouhá pauza? Nikdo neví, jakou formu potká, říká kapitán Komety

„My se i letos maximálně nachystáme a uděláme všechno pro to, abychom Vítkovice porazili a postoupili do dalšího kola,“ řekl matador, který příští úterý, v den zahájení čtvrtfinále, oslaví svoje 40. narozeniny.

Program play off Kdy, kdo a s kým v boji o hokejový titul

Jakým soupeřem pro Kometu budou Vítkovice?

Vybavím si je jako dobře vybavený silový mančaft, který dobře bruslí. Hodně je během sezony držel gólman. To si ještě rozebereme v šatně, víme, na co se zaměřit. Letos jim sezona vyšla, měli tam i delší sérii vítězství. Nejvíc se opírají o gólmana.

Počítáte, že se bude hrát série na nízký počet gólů, jako byly v sezoně vaše zápasy s výhrami Komety 1:0 a 2:0 venku?

Play off se hraje opatrněji, dobře do obrany, takže nepředpokládám nějaké přestřelky.

Co říkáte na to, že po olympijské pauze a třech kolech v šesti dnech vás čeká další pauza před čtvrtfinále?

Je to ten největší problém pro všechny týmy. Kdyby se hrálo ve větším tempu s menšími pauzami, tak by to prospělo všem. Tady nikdo neví, s jakou se potká momentální formou, a když zaváháte, pak už se to těžko dohání. Myslím si, že to není dobré pro žádný z týmů.

Bude tedy play off letos i ošidnější?

Rozhodně bude jiné. Máme dlouhé přestávky a dá se říct, že napřed se sezona honila ve dvou měsících a teď se měsíc a půl skoro nehraje. Pro hráče to není dobré.

Co bude pro vás nejlepší během týdne, abyste se udrželi v rytmu?

Ta pauza není tak dlouhá, aby v ní byl prostor na tvrdší tréninky. To možná první dva tři dny. Pak bude důležité ladit formu a dostat se do rytmu, aby skok do zápasů, které začnou v jiném tempu, nebyl tak velký. Zase ale není možné se přetrénovat. Aby bylo všeho tak akorát.

Věříte, že právě Kometa se svým silovým kádrem je v play off jako ryba ve vodě?

Každý má rád play off. Loni nám vyšlo, ale to je minulost. Je pravda, že když jsme je hráli, tak za těch x let, co jsem tady, jsme jen jednou vypadli v prvním kole. Ale na to se nehraje, ani na vzájemné zápasy v sezoně. Všechno se maže.

Zvýrazní se nyní role vás, zkušenějších hráčů?

Zůstanou stejné. Hraje se na krev, tady musíme všichni zapnout na maximální otáčky. Tam je to jiný hokej, tvrdší a rychlejší.