Hokejistům Komety pomohla i chyba Liberce při power-play

Místo dvouminutového trestu pro libereckou hráčskou lavici rozhodčí pouze zastavili hru. Vzhledem k tomu, že celé utkání se jim nepovedlo, byli fanoušci na jejich rozhodování už ke konci duelu dost alergičtí a těžko se je dařilo uklidnit, i když zrovna arbitři pískli správně.

„Taky jsem to zažil poprvé. Buď se hraje v šesti, nebo je to puštěné, ne?“ divil se i brněnský obránce Jan Štencel. Stejně tak verdiktu moc nerozuměl liberecký trenér Karel Mlejnek. „Díky bohu ale za to. Hra byla přerušená, my jsme se mohli pěkně postavit a Liberec ztratil tlak,“ vyhodnotil si situaci Štencel.

Kometa i díky přerušení náporu Bílých Tygrů vyválčila v hektické koncovce výhru 3:2, kterou si za výborné první dvě třetiny zasloužila. Přestože se ve třetí části dostala pod tlak a důrazně hrající hosté ji svírali.

„Dostali jsme tam gól, začali jsme prohrávat osobní souboje. Mužstvu i s brankářem bych chtěl poděkovat, jak závěr zvládli bojovností dohrát,“ cenil si Kamil Pokorný, trenér Komety.

A ono (ne)hraní v šesti, za které Brno požadovalo přesilovku? Pokorný měl přehled, že dvou minut by se jeho tým domáhal marně. Rozhodčí uplatnili pravidlo hovořící o tom, že pokud se pokus o odvolání brankáře během hry nepovede, přerušuje se hra ve chvíli, kdy se mužstvo, které se o power-play snaží, dotkne puku. „To pravidlo znám, sám jsem ho už zažil. A nevím o tom, že by se změnilo,“ podotkl Pokorný.