Účastník letošního mistrovství světa v Dánsku by měl zamířit do Kontinentální ligy.

Čiliak přišel do Brna již v mládežnickém věku ze Zvolena a od roku 2013 byl jedničkou Komety. Po této sezoně mu skončila smlouva a o jeho odchodu se již delší dobu spekulovalo.

Jedničkou Brna by v příští sezoně měl být třiadvacetiletý Marek Langhamer. Ten se do extraligy vrátil v prosinci ze zámoří a v Brně podepsal smlouvu do roku 2020.