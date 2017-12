Langhamer v Kometě. Nový brankář může změnit hru mistra

Oporu, schopnou vychytat jakýkoliv zápas, už mistrovská Kometa v brance má. Marek Čiliak si při jejím tažení za titulem na jaře počínal tak, že byl vyhlášen rovnou nejlepším hráčem play-off.

V čem se tedy hra brněnského mužstva může nejvíc změnit poté, co v jeho šatně usedl Marek Langhamer, brankář se zkušenostmi z NHL a pěti lety v zámoří na kontě?

„Čím dál víc se ukazuje, že je strašná výhoda, když gólman může po nahozených pucích hrát jako šestý hráč v poli. Hrozně to pomůže obráncům, pokud s nimi dokáže komunikovat. Kluci ze zámoří to mají zažité,“ ukazuje například útočník Vojtěch Němec na variantu, která se u Langhamera nabízí: příspěvek k rozehrávce.

U puků v obranném pásmu je podstatný rozdíl, jestli je gólman pouze zastavuje za brankou, nebo se jich ujme a hbitě obrací hru dopředu do útoku.

„Vždycky je lepší, když gólman umí hrát holí. Někdy, když je nahozený puk a gólman dokáže puk rozehrát, aniž bych se ho já dotknul, to pomůže. Hru to zrychluje a nám jako obráncům ji to zjednodušuje,“ souhlasí elitní obránce Jakub Krejčík.

Ukáže to Langhamer v Kometě? Na tréninku svoje možnosti naznačil, ale zároveň pokorně připouštěl: „Musím napřed vidět, jaký styl mužstvo praktikuje. Nezáleží jen na brankáři, je potřeba se dohodnout.“

Zatím jsou u něho patrné stopy aklimatizace po příletu z Ameriky před dvěma týdny. Zvyká si na širší hřiště. A potom?

Posila začne na lavičce První zápas v dresu Komety začne brankář Martin Langhamer na lavičce, jedničkou pro středeční domácí duel s Chomutovem je Marek Čiliak. Pardubice, které na hráče vlastní registrační práva, zároveň potvrdily papírové vyřešení jeho působení v Brně. Jde o tzv. hostování bez souhlasu mateřského klubu. Zaplatit za jeho setrvání do konce sezony Kometa měla 300 tisíc korun.

„Máme ho tady týden. Je to kvalitní gólman, jsou na něm vidět návyky ze zámoří, jeho styl je trochu jiný. Myslím si, že u nás doplní Marka Čiliaka a bude z nich vynikající dvojice,“ uvažuje Jaroslav Odehnal, trenér gólmanů v Kometě. Předpokládá, že buď mezi svátky, nebo v lednu, kdy je na programu 11 extraligových kol, čas na rozložení sil, a tedy i na Langhamerův start dojde.

Jak potom může rozjezd Komety z obranného pásma vypadat, pokud bude její klec hájit nový borec? „Nemáme to momentálně založené na tom, že bychom při rozehrávce vymazali obránce ze hry a že by to na sebe vzal gólman, jak to předvádí Maxwell v Mladé Boleslavi. Určitě je u gólmana práce s holí výhodou, ale taky se držíme své hry,“ říká brněnský trenér Kamil Pokorný a připomíná amerického internacionála, jehož schopnost pracovat s pukem ve vlastním pásmu nebo posílat pasy na polovinu hřiště je vyhlášená. K převratným změnám v systému založení útoku Komety se staví spíš opatrně. „Pro mě je důležité, aby gólman chytil kotouč,“ říká.

Němec sledoval Maxwella za poslední měsíc v Mladé Boleslavi denně a viděl, kam se hra s aktivním zapojením brankáře může posunout. „Na Brandonovi to bylo vidět, že si vyloženě věří, byl schopen udělat kličku, což jsem dlouho neviděl,“ popisoval Němec.

Před dvěma týdny to mohli vidět při vzájemném utkání i fanoušci v Brně, kteří jsou nyní zvědaví na Langhamera. „Rozehrávka od branky může být ku prospěchu,“ přemítal obránce Tomáš Bartejs. „Na druhou stranu... Nechci se nad nikoho vyvyšovat, ale kolik tady tehdy Boleslav dostala?“ připomíná hladkou výhru Komety 4:1 nad soupeřem i s Maxwellem v brance.