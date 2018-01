I bez olympiády Nečas září. Příští stanice mistrovství světa?

A to přesto, že ve výběru není. Nebo právě proto?

Měl by jet, nebo neměl? Tahle otázka padala od zveřejnění složení týmu prakticky denně, než debatu uzavřel sám Nečas, čerstvě 19letý útočník Komety.

„Myslím si, že jsou tam ti nejlepší hráči, kteří byli k dispozici. Každý na to má trochu jiný názor, trenér to ale vybral takhle. Je to náš národ, takže budu mužstvu fandit a doufat, že udělá výsledek,“ řekl nejlepší Čech posledního draftu do NHL.

Ačkoliv to po nevýrazném extraligovém podzimu mohlo znít jako sci-fi, trenér Jandač potvrdil, že o Nečasovi skutečně uvažoval. Což naopak výrazně povedené mistrovství světa do 20 let jen umocnilo.

„Seniorský hokej je trochu jiný než juniorský, a on ještě nemá muskulaturu na silový hokej, hlavně v obranném pásmu,“ řekl ale nakonec Jandač, přestože potvrdil, že mladý klenot Komety chtěl testovat na turnajích Euro Hockey Tour. Jenže to zkraje sezony nevyšlo kvůli Nečasovým zraněním a v prosinci pak už hráče nechtěl brát z přípravy dvacítky.

„S panem Jandačem jsem nemluvil, ale on mluvil s trenéry kolem mě,“ potvrdil i Nečas. K muskulatuře řekl: „Snažím se na tom pracovat, od minulé sezony se to zlepšilo dost. Každý má svůj názor, každý vidí nějaké jiné nedostatky.“

Zároveň však promluvil i na ledě, když v pátek večer Kometě doslova vydřel bod proti Mountfieldu gólem na 3:3 devět vteřin před koncem.

Tím vygradovaly jeho výborné výkony po návratu z MS dvacítek. Ve třech zápasech po sobě po MS dal Nečas gól a nasbíral tolik bodů (5) jako za celý svůj podzim, obnášející 13 extraligových utkání po návratu z NHL.

Zlepšil svoji úspěšnost na vhazování, kterou má celkově v nejvyšší soutěži 46,70 procent, od návratu z MS ovšem absolvuje buly s úspěšností 56,20 procent.

Stejně tak se mladému hráči zvyšuje ice time. Celkově v nejvyšší soutěži tráví na ledě v průměru 15:16 minut, ale v lednu je to 16:48 minut. Chodí na přesilovky i na závěrečné klíčové okamžiky, což bylo něco, co mu na podzim chybělo.

Promluvil o tom sám s tím, že kvůli jeho vytížení v Kometě se dokonce jednalo o jeho návratu do Ameriky ještě během této sezony, aby byl nasazovaný do zápasů tak, jak si přeje vedení Caroliny, která ho draftovala.

Po pár dnech je pro Nečase situace daleko příznivější. Sám si o větší důvěru trenérů řekl svými výkony, které si přenesl z dvacítek.

„Každému dodá sebevědomí už jen to, když na led na rozhodující situace jde. Ví, že na ledě je, že se tam může udělat výsledek. To hráče posílí,“ přiznal po infarktové koncovce s hradeckým Mountfieldem.

Nejen díky tomu může doufat, že další jeho reprezentační akcí sice nebude olympiáda, ale může jí být světový šampionát dospělých. Jandač přislíbil, že Nečasovy výkony bude bedlivě sledovat.