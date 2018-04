Po 87 zápasech v play-off se Barinka dočkal vysněného cíle: titulu

Byl to cenný úlovek. Barinka si v play off nepřipsal ani bod, ale byl v elitní obraně platný důrazem a defenzivní prací.

„Hodně kluků v Kometě jsem znal, věděl jsem, co od každého z nich můžu čekat. Charakter tohoto týmu byl obrovský. Byl to tým se srdcem, jedna velká rodina. Jeden za druhého dýchá, to nás dotáhlo až na vrchol,“ řekl. „Tým z loňska zůstal na tuto sezonu pohromadě, takže jsem doufal, že to takhle skončí. Ti kluci tady si to zaslouží,“ shrnul průběh sezony rodák z Vyškova.

O tom, jaké budou jeho oslavy, případně kdy a kam v létě vezme mistrovský pohár, představy nemá. „Já fakt nevím, jak to chodí,“ přiznal s úsměvem premiérový šampion.

Co bude dál, také ještě netuší. „S Liborem (Zábranským) jsme domluvení, že si v týdnu řekneme,“ dodal.