Pilíře Komety na cestě za titulem: top bojovník i elitní střelec

Hokej

Dalších 17 fotografií v galerii Alexandre Mallet zvedá Masarykův pohár nad hlavu. Kometa ovládla hokejovou extraligu, porazila Třinec | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

dnes 9:36

Jednolitá hokejová mašina, taková byla Kometa Brno v letošním boji o titul. Mužstvo působilo pevným dojmem, jeden v něm zastoupil druhého. Avšak i z této souvislé síly „vyskočily“ výrazné individuální výkony. Pojďme si projít ty, které byly v posledních šesti týdnech nejvíc vidět a bez nichž by možná brněnské bary a náměstí neslavily v noci na dnešek třináctý mistrovský titul. Nebo by to Kometa měla o poznání těžší.